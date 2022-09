Cosa ha fatto Ilary Blasi: tutti ne parlano, cos’è successo davvero

Da ore tutti ne parlano, cosa ha fatto Ilary Blasi: ecco che cosa è successo davvero.

Ilary Blasi è al centro del gossip da un paio di mesi. Il motivo lo conosciamo molto bene. La notizia della separazione da Francesco Totti è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Anche se nei mesi scorsi si era accennato ad una relazione dell’ex calciatore con una donna che oggi ha un nome, Noemi Bocchi, quando è arrivata la smentita, tutti hanno creduto alla loro verità.

Verità che in realtà nascondeva una storia di mesi di crisi e di un rapporto che sembrava funzionare ma era solo ‘apparenza’. Sta di fatto che l’annuncio della separazione ha spiazzato coloro che da anni credevano nel loro matrimonio. Le voci e le notizie sul nuovo amore di Totti hanno trovato conferma immediatamente. L’ex capitano della Roma è stato paparazzato più volte nei pressi della casa di Noemi o in luoghi dove lei era stata. Si è parlato sempre di un suo tradimento nei confronti di Ilary. Il settimanale Chi riferì che Totti aveva conosciuto Noemi durante una partita a padel nell’estate del 2021. La frequentazione è iniziato dopo quell’incontro.

Indiscrezioni queste che hanno trovato nelle parole di Totti, rilasciate nell’intervista a Il corriere della sera, manifestazione vera. Ha confermato ogni cosa ma ha smentito la notizia del suo tradimento o almeno ha capovolto la situazione. In questa intervista le sue dichiarazioni sono state come un boato in mezzo al silenzio. Secondo quanto riferito, sarebbe stata la conduttrice a tradire per prima. Francesco avrebbe trovato sul telefono della sua ex moglie dei messaggi compromettenti con più uomini. Inizialmente avrebbe lasciato correre per salvare il suo matrimonio ma quando la crisi era ormai in corso, sempre più forte, è stato inevitabile affrontarla. Alla fine la soluzione era lì dietro l’angolo, lontana ma pur sempre vicina. A luglio hanno annunciato la separazione. Ilary Blasi dopo averne dato notizia ha utilizzato spesso i social, a differenza di Totti. Ha pubblicato più volte foto e storie durante le sue vacanze. Anche il ritorno a Roma è stato segnato da una certa attenzione al web. In queste ore si sta nuovamente parlando in modo accentuato di lei per quello che ha fatto: la conduttrice ha mostrato tutto sul suo canale instagram.

Cosa ha fatto Ilary Blasi: da ore non si parla d’altro, cos’è successo davvero

Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più una coppia. Dopo 17 anni insieme e 3 figli hanno fatto sapere della separazione. Dopo l’annuncio la conduttrice è stata molto attiva sui social. Ha pubblicato molte foto e storie delle sue vacanze. Prima è partita per la Tanzania, poi è tornata ed ha trascorso qualche giorno a Sabaudia; successivamente è andata in montagna a Cortina per poi tornare per una breve pausa e ripartire in un viaggio in barca in Croazia.

Da qualche settimana sembrerebbe essere tornata a casa. Dopo l’intervista di Francesco Totti in cui diceva che era stata lei a tradire per prima, non ha rilasciato dichiarazioni. Ha preferito restare in silenzio, come riferito dal suo avvocato, per salvaguardare i suoi figli. in queste ore è finita nuovamente al centro dell’attenzione dopo alcune storie social. La conduttrice ha condiviso una serie di ig che non sono passate inosservate.

Prima ha mostrato gli stivali indossati, alti e neri, adatti al look molto aggressivo. Ha sfoggiato una tuta della stessa tonalità che si sposava bene con le calzature. Sul finire del video, reso noto nelle storie, si è avvicinata alla camera e ha mandato un bacio, con il dito alla bocca: cosa vorrà dire? Naturalmente si sono fatte tante ipotesi che non possono aggrapparsi ad una verità.