Dopo 10 anni lascia Beautiful: notizia tristissima per i fan della soap opera; il personaggio dice addio al cast.



Continuano le vicende di una delle soap opera più longeve della televisione. Beautiful fa compagnia al pubblico di tutto il mondo da ben 35 anni: era il marzo del 1987 quando, in America, è andata in onda la prima puntata in assoluto della serie.

Serie che in Italia è arrivata qualche anno dopo, nel ’90, per poi diventare un vero e proprio appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5. A rendere interessante la soap, oltre alla trama ricca di intrighi e colpi di scena, ci pensano le continue new entry o il ritorno di personaggi storici del cast. Un ‘via vai’ che rende dinamica la trama della soap, capace di tenere col fiato sospeso il pubblico da anni. Pubblico che, però, ben presto dovrà dire addio a una delle protagoniste più amate degli ultimi anni. Dopo dieci anni, infatti, il personaggio sta per salutare la soap. Di chi si tratta? Vi raccontiamo tutto.

Beautiful, dopo dieci anni lascia la soap: brutto colpo per i telespettatori

C’è una buona notizia per i telespettatori italiani di Beautiful, ma anche una cattiva notizia. La buona è che molto presto rivedremo in scena nella soap alcuni tra i personaggi più amati della serie, da Taylor Hayes a Deacon Sharpe. Alcuni dei volti più apprezzati della soap torneranno nella soap con tantissime novità e colpi di scena, ma, per qualcuno che arriva, qualcuno andrà via.

Una delle protagoniste assolute della soap, infatti, sta per abbandonare le scene dopo quasi dieci anni. Era il 2013, infatti, quando ha fatto il suo ingresso a Beautiful e, anno dopo anno, è diventata sempre più centrale nella soap. Di chi stiamo parlando? Proprio di lei, Quinn Fuller, interpretata dalla meravigliosa Rena Sofer. L’ultimo giorno di registrazione, in America, è stato il 5 agosto 2022, ma in Italia potremo goderci Quinn ancora per diversi mesi prima di doverla salutare.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, è appena spuntata fuori la verità sulla relazione clandestina tra Quinn e Carter e, a quanto pare, la passione tra i due non si è ancora esaurita. Al contrario, c’è da vedere ancora tantissimo riguardo la coppia e Quinn sarà protagonista di nuove, incredibili, storyline. Se non temete spoiler, continuate a leggere.

A sorpresa, Quinn sarà perdonata da Eric e i due tenteranno di recuperare il loro matrimonio, ma qualcosa andrà nuovamente storto. Sarà Quinn a scoprire un tradimento di Eric, che si avvicinerà alla sua ex Donna, la sorella di Brooke. Colpi di scena a raffica, che termineranno con Quinn che si ricongiungerà a Carter, proprio mentre quest’ultimo stata per sposare un’altra donna. Il pubblico americano ha sofferto molto per l’addio di Quinn e siamo certi che sarà lo stesso anche per quello italiano.

Ma quello di Rena Sofer sarà un addio definitivo o la rivedremo in scena? Come abbiamo detto, avviene spesso che un personaggio, lontano dalla soap per alcuni anni, torni poi in scena improvvisamente. Accadrà ben presto con Taylor, Deacon ma anche la spietata Sheila Carter. Non si esclude, quindi, che l’attrice possa tornare a fare visita per la gioia del pubblico. Non si esclude neanche un recast: il personaggio di Quinn potrebbe tornare in scena ma con un altro volto e, quindi, interpretato da un’altra attrice. È quello che è successo a diversi personaggi della soap, da Ridge a Thomas, e anche per la nuova Taylor sarà così. Non ci resta che goderci le prossime puntate e questi mesi che, purtroppo, saranno gli ultimi con la splendida Rena Sofer. Vi mancherà?