Il duro attacco a Tina Cipollari arriva dalla casa del Gf Vip: parole forti, che non sono passate inosservate.

Da anni è una vera e propria icona della tv. Uomini e Donne, senza di lei, non sarebbe lo stesso. Parliamo di Tina Cipollari, la vulcanica opinionista fissa della trasmissione di Maria De Filippi. Affiancata dall’amico e collega Gianni Sperti, la ‘vamp’ commenta le avventure sentimentali dei protagonisti del trono classico e over.

Schietta e senza peli sulla lingua, Tina è solita discutere con i protagonisti che non reputa sinceri, attaccandoli e sottolineandone gli errori. Nei giorni scorsi, però, è stato qualcun altro a parlare di lei e non a Uomini e Donne. Uno dei concorrenti del GF Vip ha commentato infatti alcuni episodi della trasmissione di Maria De Filippi, facendo riferimento proprio a Tina Cipollari. Per lei non sono arrivate parole dolcissime… Scopriamo cosa è successo.

Il concorrente del GF Vip parla di Tina Cipollari e del suo ruolo a Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne è appena iniziata, ma è successo già di tutto nello studio della trasmissione di Canale 5. Comprese le discussioni, come quella scoppiata tra Tina Cipollari e la dama del trono Over Pinuccia, qualche giorno fa. L’opinionista, anche quest’anno, appare molto carica e pronta ad attaccare i protagonisti che ritiene stiano sbagliando in qualcosa. Tra questi non può mancare Gemma Galgani, la ‘nemica storica’ di Tina. Le discussioni tra le due sono praticamente all’ordine del giorno da anni. Ma, per qualcuno, Tina sarebbe esagerata nei confronti della dama torinese.

A dichiararlo è stato Giovanni Ciacci, uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Parlando con alcuni coinquilini, il costumista ha rivelato di voler andare a Uomini e donne per difendere Gemma: “Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo si, Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto: voglio difenderla perché mi piace tanto questa donna”. Queste le parole di Ciacci, che sono state poi interrotte dal cambio regia. Poche battute, ma attraverso le quali il concorrente ha ben chiarito la sua posizione nell’infinita ‘battaglia’ tra le due protagoniste di Uomini e Donne. Tina Cipollari deciderà di replicare alle parole di Ciacci?

A proposito di Uomini e Donne, al momento la Galgani è ancora single e la prima frequentazione di questa edizione non è finita affatto bene. Il cavaliere con cui era uscita, Didier, ha deciso di chiudere la frequentazione con la dama, per via delle poche affinità e di stili di vita diversi. Riuscirà Gemma a trovare il vero amore nel corso di questa stagione di Uomini e Donne? Non ci resta che attendere le prossime puntate.