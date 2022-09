Elettra e Ginevra Lamborghini: cos’è successo davvero tra le due sorelle, che non hanno rapporti da diversi anni.

Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti del GF Vip 7. Ed è anche una di quelle che, in pochissimi giorni, si sono già rese protagoniste della casa. Estroversa, vulcanica ma anche molto fragile, la concorrente è segnata da una vicenda familiare delicata e dolorosa.

Da diversi anni, infatti, Ginevra non ha più rapporti con la sorella minore, la famosa star della musica e dei social Elettra Lamborghini. Nella casa, la concorrente ha parlato diverse volte del difficile rapporto con la sorella, ragione per la quale è stata diffidata proprio da Elettra. Una rottura tra sorelle che fa soffrire Ginevra, che spera in un ricongiungimento, ma, a quanto rivela la vippona, Elettra avrebbe alzato un muro. In tanti si chiedono perché le due sorelle Lamborghini hanno litigato?

Perché Elettra e Ginevra Lamborghini non si parlano più

Elettra Lamborghini e Ginevra Lamborghini non hanno più alcun rapporto dal 2019. A rivelarlo è stata proprio Ginevra, che al GF Vip ha spiegato di non vedere né sentire la sorella minore da anni. Sorella che, stando a quanto rivelato da Ginevra, l’ha bloccata sui social e sul cellulare, oltre a non volerla incontrare neanche per le feste di Natale. Ma qual è il motivo di una rottura così netta?

Nella casa, Ginevra non ha dato una risposta chiara alla domanda, ribadendo più volte di non conoscere il reale motivo della fine dei rapporti con Elettra. Ginevra ha ammesso che, in passato, ci sono stati piccoli problemi tra sorelle, ma mai una lite vera e propria. Cosa sarà accaduto? Al momento, i reali motivi della rottura non sono stati resi noti, anche perché Elettra non ha proferito parola sull’argomento, proseguendo con la sua vita. Nel corso della diretta di ieri, però, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato agli occhi vigili del web.

Su Twitter, infatti, Elettra ha messo “mi piace” a un commento che recitava: “Secondo me Elettra per avercela così tanto con la sorella è perché qualcosa ha fatto”. Parole che Elettra ha gradito, confermando la teoria dell’utente. Cosa avrebbe fatto, quindi, Ginevra? Il tutto è ancora top secret, ma quel che è certo è che la vippona è pronta a chiarire con la sorella, ribadendo che la sua porta è sempre aperta. “Ci può stare che io abbia fatto qualcosa, non ho l’aureola. Ma a questo punto dimmelo e parliamo”, ha dichiarato Ginevra nel corso della puntata di ieri del GF Vip.

Elettra cederà e accetterà il dialogo con la sorella maggiore o la rottura tra le due è definitiva? Non ci resta che attendere eventuali sviluppi.