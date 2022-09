“Non mi faccio mettere i piedi in testa”: duro scontro al GF Vip, è successo di tutto nella casa più spiata della tv.

È andato in onda ieri sera su Canale 5 il terzo appuntamento con la settima edizione del GF Vip. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, ma anche il giorno successivo è stato tutt’altro che tranquillo.

Nelle scorse ore, in casa, è scoppiata una lite molto accesa tra due vipponi, proprio poco prima di mangiare. Una discussione in cui i toni si sono alzati un bel po’, come spesso accade nella Casa più spiata della tv. Cosa è successo nel dettaglio? Vi raccontiamo tutto.

È scontro tra i due concorrenti del GF Vip: colpa della tavola…

“Quando ti prendi una cosa, portala a termine. Mancano i bicchieri, manca l’acqua, manca tutto”. Giovanni Ciacci perde la pazienza prima di sedersi a tavola, quando si accorge che, secondo lui, chi aveva il compito di apparecchiare la tavola non lo ha fatto alla perfezione. Di chi stiamo parlando?

Di Antonella Fiordelisi, che non prende affatto bene il rimprovero del costumista, al quale replica con tono acceso: “Tutto io devo fare, alle altre non dite niente. Le altre che stanno fuori a fumare e caz*****re non dite niente, solo con me ve la prendete”. L’influencer sottolinea che Giovanni abbia preso di mira proprio lei, non notando il comportamento degli altri coinquilini. “Tu hai detto apparecchio, se l’hai detto porti a termine un compito. Se no te ne stai con le altre a fumare e giocare fuori”. “Facci caso anche quando gli altri non fanno nulla, non solo quando lo faccio io. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da te solo perché sei più grande di me, mettitelo in testa!”, tuona la Fiordelisi. “Io non ti voglio mettere i piedi in testa perché non sono nessuno per metterteli, ma se ti prendi un impegno finiscilo”. Il botta e risposta tra i due va avanti per un bel po’ di minuti e c’è chi, nel frattempo, si è schierato con Antonella, sottolineando come ci sia un po’ di accanimento nei suoi confronti.

“Tanto ne uscite voi male che mi attaccate, lo sapete che io ho i followers e lo fate apposta. Qual è il motivo? Mi hai detto mi fai un favore e te l’ho fatto”, ha sottolineato Antonella.

Dopo un po’, Ciacci ha cercato di smorzare i toni: “Questo ti serve per insegnamento, prendilo come crescita”, ma Antonella ha invitato nuovamente il costumista a fare questi discorsi anche con gli altri concorrenti che non fanno molto in casa. Giovanni si scusa nel caso avesse offeso la Fiordelisi e tra i due c’è stata una sorta di pace. Reale o apparente? Staremo a vedere!