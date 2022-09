GF Vip, doccia fredda per Ginevra: spunta il commento di Elettra Lamborghini

Colpo di scena in diretta al GF Vip per Ginevra Lamborghini: sua sorella Elettra interviene sui social e fa una rivelazione.

Sebbene quella di ieri 26 settembre sia stata appena la terza puntata della nuova edizione del GF Vip in corso, i momenti di tensione sono stati diversi, a cominciare dal confronto tra Soraya, fidanzata di Luca Salatino, ed Elenoire Ferruzzi in merito ai recenti scontri tra i due concorrenti. Una discussione nella quale sono stati inevitabilmente trascinati altri Vipponi, prima fra tutti Sara Manfuso.

Tra i gieffini che stanno catalizzando l’attenzione in questi primi giorni c’è poi Ginevra Lamborghini, sorella della famosissima Elettra che tutti conosciamo. Le due sono ai ferri corti da ben tre anni tanto che la concorrente non sarebbe stata invitata al matrimonio della cantante avvenuto nel 2020.

L’argomento è stato uno dei più gettonati in tutte e tre le puntate andate in onda finora, ma riguardo alle cause che hanno portato ad una situazione del genere tra le due ereditiere non è emerso granché. Ginevra, che più volte ha pianto per questa situazione anche durante alcuni confessionali, sostiene di non conoscere il vero motivo per il quale sua sorella ha alzato un muro nei suoi confronti.

Sia i coinquilini che le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, hanno fin da subito consigliato alla ragazza di scavare nella memoria per risalire all’origine di questo astio apparentemente inspiegabile. Probabilmente, hanno sostenuto quasi tutti loro, sarà accaduto qualcosa durante la loro infanzia che ha incrinato il loro rapporto. Ciò che è successo ieri sera, è stato poi un vero e proprio colpo di scena.

GF Vip, brutto colpo per Ginevra Lamborghini: Elettra lo ha fatto davvero

Già nel corso della seconda puntata, Alfonso Signorini aveva comunicato all’inquilina della casa di Cinecittà che Elettra aveva diffidato lei ed il programma dal fare il suo nome. Nonostante ciò, il tema è stato ripreso ieri sera e sono state mostrate delle clip degli ultimi giorni in cui si vede Ginevra in lacrime mentre ne parla.

Dopo circa un’ora, la cantante di Caramelo ha risposto con un’Ig story con la canzone di Fabri Fibra intitolata Mal Di Stomaco per poi cancellarla. Giunto il momento di leggere in diretta i tweet più interessanti, Alfonso Signorini ha comunicato a Ginevra che Elettra aveva reagito ad un commento che la riguardava.

Un utente aveva scritto: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto“. Signorini ha fatto allora notare che a queste parole Elettra ha messo il like.

“Io accetto questa sua reazione ed a questo punto spero che lei me lo possa dire. Ci sta che io abbia fatto qualcosa. Io non sono una santa, non ho una areola. Ma a questo punto me lo dicesse. Dimmelo e ne parliamo”, ha detto la gieffina.

Riusciranno le due sorelle a riappacificarsi prima che finisca l’edizione?