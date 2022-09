GF Vip, Signorini lo rivela in diretta e lascia tutti di stucco: lo avevate notato? Cosa è successo durante la puntata.

La settima edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Il reality show di Canale 5 è iniziato da pochi giorni, ma nella casa è praticamente già avvenuto di tutto. Dinamiche su dinamiche tra i vipponi, che sono più carichi che mai.

E, ieri sera, lunedì 27 settembre 2022, è andata in onda la terza puntata in prima serata, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Un puntata ricchissima, al termine della quale il conduttore ha rivelato un particolare davvero curioso. Non tutti se ne erano accorti, ma rappresenta una novità assoluta per il reality. Ecco di cosa si tratta.

GF Vip, clamorosa novità nella casa: Signorini lo rivela in diretta

Avete seguito il terzo appuntamento col GF Vip7? Il reality di Canale 5 sta appassionando il pubblico, nonostante i vipponi siano rinchiusi nella casa da poco più di una settimana. Il cast messo su da Alfonso Signorini per quest’anno è davvero molto forte: ne vedremo delle belle! Nel frattempo, vi parliamo di un’assoluta novità di questa edizione del programma: un dettaglio che forse non tutti hanno notato e che riguarda la casa di Cinecittà.

Quasi al termine della puntata di ieri, è giunto uno dei momenti iconici del GF Vip, amato dal pubblico e temuto dai concorrenti. Si, parliamo delle nominations, che le donne hanno dovuto fare nuovamente in modo palese, nella super led. Per gli uomini, invece, di nuovo il segreto del confessionale. E, a proposito di confessionale, c’è una notizia assolutamente incredibile. A rivelare tutto ai telespettatori è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini, nel corso della diretta.

“I confessionali quest’anno sono due. Per velocizzare le chiamate dei concorrenti, ognuno si sistema in tempo reale nei confessionali, così evitiamo le attese”. Proprio così, Alfonso ha rivelato che, per la prima volta in assoluto, quest’anno ci sono due confessionali! Un ottimo escamotage per recuperare tempo: quando un concorrente ha terminato la sua nomination, immediatamente la linea passa all’altro concorrente, già seduto e pronto nell’altro confessionale. Un’idea geniale e assolutamente originale: l’iconica stanza ricoperta di piramidali rossi, infatti, è sempre stata soltanto una nella Casa del GF Vip.

Casa che, quest’anno, ha anche altre novità, tra cui un secondo giardino coperto, oltre a quello classico all’aperto. Tra le novità anche una stanza trasformabile, che metterà a dura prova i concorrenti: probabilmente, si tratta di quella che è già diventata la casa delle bambole! Il resto delle novità saranno rivelate man mano nel corso dell’edizione e noi non vediamo l’ora di scoprirlo. E voi, state seguendo questa accesissima edizione del GF Vip?