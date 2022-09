“Il dolore fisico mi sta consumando”: la famosa showgirl preoccupa tutti

“Il dolore fisico mi sta consumando”: ha detto l’amatissima showgirl che ha mostrato sui social l’esame istologico preoccupando i fan

L’amatissima showgirl si è sfogata sui social circa i problemi di salute che in questi ultimi tempi l’hanno costretta ad un forzato riposo. Con un messaggio sui social, pubblicato in particolare nelle sue Instagram Stories, ha reso note le sue condizioni di salute. “Il dolore fisico mi sta uccidendo”, ha scritto.

Un momento della sua vita, questo, non facile. I suoi problemi di salute portano i fan a domandarsi cosa le succeda, ma la stessa è in attesa di conoscere gli esiti degli esami ai quali si sarebbe sottoposta.

“Il dolore fisico mi sta uccidendo”, lo sfogo sui social della showgirl preoccupa tutti

L’amata showgirl in questione è Nina Moric, che a causa dei suoi problemi di salute in questi ultimi tempi non vive un periodo facile e sereno. Complice poi la lontananza di suo figlio Carlos che ha deciso di andare a vivere con suo padre Fabrizio Corona, la donna si è sentita più triste che mai. E così ha voluto con uno sfogo via social, la Moric ha fatto sapere di non trovarsi in uno stato di salute ottimale. Con le sue parole, la showgirl ha però dato un po’ di preoccupazioni ai fan che ora sono ansiosi di sapere come stia.

A causa di un malessere che si è protratto per un po’ di tempo, causandole non pochi e non leggeri problemi gastrointestinali, la showgirl ha dovuto così sottoporsi ad un esame istologico per indagare sulla natura del suo malessere. Conosciamo Nina Moric, in questi anni ha sempre dimostrato di essere una donna forte. E di fatti, anche in questa circostanza la donna ha mostrato seppure in un momento di fragilità, una certa tempra ed un enorme coraggio. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico. Voglio solo spegnere questo dolore atroce“, ha detto la showgirl circa i notevoli problemi di salute che sta avendo in questi ultimi tempi. “Pur avendo una soglia del dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando“, ha raccontato la showgirl attraverso delle Instagram Stories qualche settimana fa.