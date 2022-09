Miriam Leone lo racconta solo adesso: incredibile quello che è successo nel giorno del suo matrimonio

Miriam Leone l’ha raccontato dopo un anno dal sì: è incredibile quello che è successo nel giorno del suo matrimonio.

Miriam Leone il 18 settembre 2021 è convolata a nozze con Paolo Carullo, dopo due anni di relazione. L’attrice aveva pubblicato uno scatto in cui vestiva con l’abito da sposa con il volto coperto dal velo: “Nu maritamu“, ovvero ‘ci siamo sposati’. La cerimonia si è tenuta al Santuario di Santa Maria Lo Nova, a Scicli.

Aveva poi pubblicato una seconda foto in cui era fotografata insieme al suo neo marito: “Una felicità indescrivibile”, aveva scritto a corredo. Qualche giorno dopo aveva pubblicato una serie di scatti mentre si trovava a Parigi, per la prova ufficiale del suo abito da sposa. In basso fece sapere che quella era stata l’ultima prova prima di indossarlo ed era stato un momento indescrivibile. Ha raccontato di aver desiderato che il vestito avesse il velo e che il motivo del ricamo fossero le spighe di grano.

Questo un bellissimo simbolo che, come scrive, lo sognava nella sua testa. L’abito era proprio come lo voleva, con una gonna di organza che si muoveva con una certa leggerezza. Qualche giorno fa, c’è stato l’anniversario di matrimonio della coppia. Per l’occasione l’attrice ha pubblicato una serie di scatti che non aveva mai mostrato prima, almeno sui social. In una storia ha fatto sapere quello che è successo quel giorno, raccontandolo solo dopo un anno.

Miriam Leone l’ha svelato soltanto adesso: è successo nel giorno del suo matrimonio

Ad un anno dal sì Miriam Leone ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con il marito Paolo Carullo. L’attrice il 18 settembre del 2021 è convolata a nozze. La cerimonia si è tenuta nel suo paese, a Scicli. Quel giorno, un’ordinanza comunale annunciò la chiusura al traffico per alcune vie del paese.

La notizia del matrimonio dell’attrice si diffuse in men che non si dica e la chiesa dove avrebbe poi pronunciato il sì, fu circondata dalla folla. E’ passato circa un anno e nel giorno del suo anniversario, il 18 settembre, Miriam ha pubblicato una serie di immagini per tornare con la mente e il cuore a quel momento meraviglioso. In una foto in cui è insieme a suo marito in chiesa scrive: “E’ successo solo perchè ci sei tu. Buon anniversario”. Nelle storie, invece, ha mostrato una serie di immagini che non aveva mai fatto vedere prima. In una ha svelato cosa accadde quel giorno.

Scrive che tutto il paese di Scicli li ha accolti con amore e affetto: “Hanno appeso lenzuola bianche ricamate ai balconi in segno di partecipazione e come omaggio speciale al nostro giorno”. A quanto pare, i cittadini di Scicli, paese dove si è tenuta la celebrazione, ha riempito di amore gli sposi e in segno di partecipazione hanno appeso ai balconi delle lenzuola bianche.