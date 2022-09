Nuova manicure per Costanza Caracciolo: ha scelto una tonalità perfettamente in sintonia con l’autunno

Costanza Caracciolo ha cambiato manicure e questa volta ha osato con una tonalità perfettamente in sintonia con l’autunno.

Costanza Caracciolo è una bellissima showgirl. La sua carriera è iniziata molti anni fa quando per diverse edizioni ha fatto parte del bancone di Striscia la notizia. Un’esperienza che l’ha portata sicuramente ad inserirsi nel mondo dello spettacolo. Subito dopo ne sono seguite altre. Ha avuto così modo di arricchire il suo curriculum.

E’ sposata con Bobo Vieri. In un’intervista il campione ha confessato che tra loro è accaduto tutto in modo molto naturale. Si conoscevano da tempo e non era mai successo nulla. Dopo pochi mesi dal fidanzamento avevano capito di voler avere un figlio insieme. Sono diventati genitori per la prima volta di Isabel e qualche anno dopo è arrivata Stella. Costanza in questi anni ha avuto modo di farsi conoscere.

Prima la notorietà è arrivata grazie alla televisione e subito dopo lo stesso successo l’ha riscontrato sui social. Oggi si è affermata anche come imprenditrice. Infatti ha creato un prodotto per i capelli che sembra essere molto apprezzato da coloro che la seguono. Si tratta di uno spray che aiuta a sciogliere e districare i nodi e ne mostra l’effetto sui social. Il suo canale non passa mai inosservato e non è sfuggita la nuova manicure: avete visto che cosa ha fatto?

Costanza Caracciolo mostra la nuova manicure: semplice ma in perfetta sintonia con l’inverno

Sui social è seguitissima. Ed è proprio sul suo canale instagram che mostra cosa fa nella quotidianità, i progetti che la vedono protagonista e pubblica sia scatti personali che professionali. Qualche settimana fa ha mostrato a tutti la sua manicure. Costanza aveva scelto un colore molto forte, il rosso.

Nella foto mostrata aveva scritto che aveva osato con questa tonalità, spiegando il motivo. Infatti ha fatto sapere che solitamente sceglie una tinta per le unghie più neutra. Quindi sembrerebbe che abbia davvero ‘osato’ come lei stessa aveva scritto. Pare però che anche con la nuova manicure lo abbia fatto, perchè lo diciamo? Negli ultimi giorni ha mostrato cos’ha fatto alle unghie e sembrerebbe che anche questa volta il colore non rientri nelle sue ‘abitudini’.

La showgirl ha scelto una tonalità di colore molto intensa, il nero. Una nuova manicure per il weekend passato. Infatti, spulciando nelle sue storie instagram, abbiamo visto che si è recata a importanti eventi e quindi, anche in base al suo look, ha osato con questa nuova ‘tinta’. Le unghie non sembrano molto lunghe e la forma si direbbe quasi circolare. Questa è una manicure semplice ma in sintonia con l’autunno appena arrivato, con i suoi colori alle volte meno luminosi rispetto alla stagione estiva.