Ornella Vanoni nota proprio quel ‘dettaglio’: Maria De Filippi non risponde chiaramente

Domenica 25 settembre Ornella Vanoni è stata ad Amici 22: la cantante ha fatto una domanda ben precisa a Maria De Filippi.

La nuova edizione di Amici è iniziata domenica 17 settembre con la formazione della classe protagonista di quest’altro capitolo della storia del talent. La scorsa domenica 25 è andata quindi in onda la seconda puntata e, come di consueto, erano attesi in studio famoso artisti che avrebbero dovuto giudicare le gare tra cantanti e tra ballerini.

Per il canto, è arrivata la mitica Ornella Vanoni, presentata con una clip degna di una “signora della musica italiana”. Dall’alto dei suoi 60 anni di carriera, la celebre cantante avrebbe dovuto pronunciarsi sulle performance di alcuni allievi con tanto di voto. Tra l’altro, giovedì scorso, Ornella ha compiuto 88 anni e Maria De Filippi, da perfetta padrona di casa, non poteva non accoglierla con torta e candeline.

Oltre alla sua straordinaria carriera, la cantante milanese è nota per non avere peli sulla lingua e per il suo humor spiazzante che non si fa problemi a sprigionare anche davanti alle telecamere. Con la sua consueta ironia, ha fatto divertire tutti col suo modo un po’ sbrigativo di dare i voti ai ragazzi ai quali comunque ha riservato molti bei complimenti e, tutto sommato, discreti voti.

C’è stato poi un momento in cui perfino Maria e Arisa hanno dovuto fare i conti con la schiettezza della Vanoni.

Ornella Vanoni non si fa sfuggire quel particolare: la De Filippi risponde imbarazzata

Dopo aver soffiato sulle candeline ed essere stata celebrata con la canzone “Tanti auguri a te”, Ornella si è messa a parlare dell’età e del passare del tempo rivolgendosi alla conduttrice della trasmissione. E’ stato allora che ha notato un dettaglio e cioè la collana di Maria. “Che bel brillante, te lo ha regalato tuo marito?”, ha chiesto candidamente. Maria, evidentemente colta di sorpresa, si è limitata a rispondere: “Lo porto da anni, è il mio portafortuna”, senza però rivelare chi le avesse regalato il gioiello in questione.

Inoltre, anche Arisa è stata ‘punzecchiata’: la cantante di Sincerità stava intervenendo per dire qualcosa a proposito di un suo allievo, ma Ornella non è sembrata molto attenta a ciò che avesse da dire la collega. “Stai bene così? – le ha chiesto riferendosi al suo nuovo taglio di capelli – Vuoi stare così almeno sei mesi? Ti pregherei di restare così per un po’”. In effetti, la prof di Amici è solita cambiare molto spesso look, soprattutto per quanto riguarda il suo hair-style, e la Vanoni ha voluto alludere certamente a questo sua ‘volubilità’ quando si tratta della propria chioma.

Scommettiamo che anche voi trovate la cara Ornella impareggiabile!