Panico al Gf Vip, la concorrente sviene davanti agli occhi di tutti; cosa è successo nella casa poco fa.

Attimi di vero panico nella casa del GF Vip. Poche ore fa, una dei concorrenti rinchiusi in casa ha avuto un malore ed è svenuta davanti agli occhi di tutti.

Al momento dello spiacevole episodio, la regia stava riprendendo una chiacchierata tra due concorrenti quando, dalla zona beauty, sono partite diverse e ripetute grida di aiuto. Per pochissimi secondi è stata ripresa una delle concorrenti sdraiata in terra, in seguito al malore. La regia ha poi immediatamente cambiato inquadratura, mostrando una zona della casa vuota e censurando la scena. Ecco cosa è successo e cosa è emerso.

GF Vip, attimi di panico: la concorrente sviene in diretta

Una scena che ha fatto tremare i fan, quella andata in onda in diretta poco fa, dalla casa del GF Vip. Una delle concorrenti dello show è stata colpita da un malore ed è svenuta nella zona bagno, generando il panico in casa.

Si tratta di Cristina Quaranta, che ha perso i sensi in seguito a un malore. La regia non ha ripreso l’attimo esatto dell’episodio, ma, quando dal bagno si sono sentite urla e grida di aiuto, per un momento è apparsa l’immagine della concorrente distesa sul pavimento. Una scena terribile che, inevitabilmente, ha gettato nel panico i coinquilini e il pubblico, che stava seguendo e commentando sui social la diretta live dalla casa. “Aiuto, aiuto”, si è sentito urlare dal bagno e, successivamente, le concorrenti hanno chiesto esplicitamente l’aiuto della produzione.

Al momento, non è stata specificata l’entità del malore che ha colpito l’ex volto di Non è la Rai, che è stata momentaneamente portata fuori dalla casa. Come riporta Isa e Chia, pare che nel corso della giornata l’ex velina di Striscia la notizia accusasse mal di stomaco. Da circa mezz’ora, però, Cristina è stata nuovamente ripresa in casa e sembra sentirsi davvero meglio. Vedere la Quaranta in casa e in piedi ha tranquillizzato i telespettatori, che hanno vissuto momenti di vera apprensione. Sui social, in particolare su Twitter, i fan hanno espresso la loro preoccupazione e, dopo, la loro gioia nel rivedere Cristina in casa. “Sto meglio”, ha dichiarato Cristina ad Antonella Fiordelisi, che l’ha abbracciata al suo rientro in casa.

Un grande spavento fuori e dentro la casa, ma il clima tra le mura di Cinecittà è tornato sereno e tutto fa pensare che il peggio sia fortunatamente passato. Su Twitter, una pioggia di messaggi di fan sollevati e felici di rivedere Cristina tra i suoi compagni. Il nostro più caloroso abbraccio a Cristina Quaranta con gli auguri di una veloce e completa ripresa.