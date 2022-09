Teresa Langella mostra la pelle del viso senza trucco e filtri: mai vista così

Teresa Langella ha mostrato a tutti la pelle del viso senza trucco e senza filtri: ecco come è apparsa.

L’abbiamo conosciuta anni fa ad Uomini e donne quando arrivò come tronista. Prima ancora aveva partecipato con il ruolo di tentatrice a Temptation Island. Quando è arrivata nel programma di Maria De Filippi si è fatta subito notare per la sua semplicità e per il suo carattere forte e sensibile. Teresa Langella ha fatto un bel percorso conclusosi con la scelta nel castello.

Scelta che ricorderete, fu trasmessa in prima serata su canale 5 e che non fu a lieto fine. Infatti, Andrea Dal Corso non si presentò alla festa e preferì parlare con il padre della tronista. Soltanto in seguito i due, che oggi sono una coppia, riuscirono a trovarsi. L’ex corteggiatore cercò di riconquistarla e nello studio di Uomini e donne ebbero qualche piccolo battibecco. L’amore però ha trionfato e Teresa si è lasciata andare mettendo da parte l’orgoglio e i rancori. Oggi, a distanza di qualche anno, è molto seguita.

Come tutti i personaggi noti, anche lei interagisce parlando con coloro che la seguono attraverso le storie. Di recente ha pubblicato varie ig in cui ha mostrato il suo viso al naturale e senza filtri: ecco la foto.

Teresa Langella condivide una sua foto senza filtri e trucco: ecco come si è mostrata sui social

Teresa Langella dopo il percorso ad Uomini e donne ha avuto modo di affermarsi sempre di più sui social. Il pubblico la segue dai tempi della sua partecipazione come tronista. E’ fidanzata con Andrea Dal Corso. I due dopo un primo momento di distanza sono diventati una coppia.

L’ex corteggiatore dopo aver esposto la sua assenza durante la scelta provò a riconquistarla. Inizialmente Teresa non sembrava credergli, soltanto dopo qualche puntata decise di dargli un’opportunità. Oggi sono una delle coppie più belle e più amate nate all’interno di Uomini e donne. Due giorni fa l’ex corteggiatrice ha pubblicato uno scatto insieme al suo fidanzato facendo sapere ai follower di festeggiare tre anni e mezzo insieme: “3 anni e mezzo di puro amore e… chi l’avrebbe mai detto! Auguri a noi amore mio”. Teresa utilizza le storie instagram per parlare ai suoi follower. Qualche ora fa ha pubblicato uno scatto in cui ha mostrato il suo viso al naturale e senza trucco.

Nella foto è voltata sul lato e mostra alcuni foruncoli, sembrerebbe, comparsi sul viso. A corredo scrive: “Buongiorno e buona domenica…(tutti in fila eh, mi raccomando)”. Non aggiunge dettagli sul motivo della pubblicazione ma è evidente che fa vedere a coloro che la seguono i brufoli apparsi sul volto. Non sempre è facile per tutti mostrarsi al naturale. Teresa però sembra aver superato questa piccola ‘difficoltà’.