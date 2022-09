“Ti chiedo scusa delle parole che ho usato”: Maria De Filippi perde le staffe

Momento di tensione durante la seconda puntata di Tu sì que vales: Maria De Filippi si arrabbia sul serio, poi chiede scusa.

Anche questa stagione di Tu sì que vales non sembra immune da colpi di scena. In mezzo agli incredibili talenti che ogni anno puntualmente ci offre il seguitissimo show del sabato sera di Canale 5, capita anche che qualche concorrente non entusiasmi affatto gli inflessibili giudici. Fin qui, ci può stare, direte voi. A volte, però, qualcuno fa anche irritare la giuria compresa la diplomatica Maria De Filippi.

Durante la puntata di esordio andata in onda sabato 17 settembre, ad esempio, a far sbottare la bionda conduttrice è stata una improbabile esibizione di un certo Francesco Niente. In quell’occasione, alle lamentele di Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, si è aggiunta anche la sua e, con la dialettica che la contraddistingue da sempre, ha zittito il mancato attore.

Anche lo scorso sabato, la moglie di Maurizio Costanzo si è trovata di fronte un concorrente che l’ha fatta andare su tutte le furie. Si è trattato di Salvatore, creatore di quadri digitalizzati e allegorici proveniente da Civitavecchia. Dell’episodio, la De Filippi aveva già parlato al settimanale Oggi, anticipando ciò che avremmo visto in puntata.

Maria De Filippi, “Mi sono sentita usata”: cos’è successo

“Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv, ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. Mi sono sentita usata”, aveva detto Maria al noto giornale. Ha spiegato di aver notato una certa malafede nel comportamento dell’uomo e di non essere riuscita a trattenersi.

Tornando alla puntata, inutile dire che l’esibizione di Salvatore non ha affatto convinto i giudici, in particolar modo Rudy Zerbi che è sbottato quando l’artista si è paragonato a Sidney Pollock. Ciò che ha fatto letteralmente perdere le staffe alla conduttrice, è stato il voler far apparire la sua esibizione come un gesto di gentilezza nei confronti di una redattrice. “L’ho fatto per lei, sono qui per lei”, ha detto.

A quel punto, la De Filippi ha detto chiaramente ciò che pensava: “Quando fingi che non ti interessi che i tuoi quadri vengano visti in televisione, ci fai sembrare che siamo qui a perdere tempo”. Gli ha fatto notare che sarebbe stato più onesto manifestare l’intenzione di stare in tv. Poi si è sentita di chiedere scusa per il tono: “Ti chiedo scusa delle parole che ho usato, perché sono impulsiva e dovrei lavorarci ma è questo quello che davvero penso”. Ha poi ammesso di avere ancora molto lavoro da fare in analisi per riuscire a reagire con maggiore calma a certe cose.

Voi cosa avete pensato dell’esibizione di Salvatore?