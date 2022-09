Tina Cipollari beccata proprio in quel momento: la foto ‘imbarazzante’ sui social

Tina Cipollari è stata beccata proprio in quel momento: la foto ‘imbarazzante’ è apparsa sui social.

Tina Cipollari è tornata ad animare lo studio di Uomini e donne. L’opinionista che da anni riveste questo ruolo, è molto amata dai telespettatori. Abbiamo visto più volte che quando esponeva un suo pensiero, il pubblico la applaudiva dimostrando di camminare sulla stessa linea.

Da circa una settimana ha avuto inizio la nuova edizione. Appena ha esordito ci sono stati già i primi colpi di scena. Riccardo Guarnieri è tornato a sedersi al centro studio per parlare con Ida Platano. La dama sembra decisa a seguire un percorso senza la sua presenza. Lo stesso cavaliere ha detto che è come se lei l’avesse completamente dimenticato. Durante una puntata, il cavaliere si è trovato nuovamente al centro dell’attenzione, il motivo questa volta non è legato ad Ida.

Ha infatti manifestato l’interesse per Federica Aversano, la nuova tronista. Ha anche battibeccato con un corteggiatore durante un ballo. Riccardo ha espresso la volontà di poterla corteggiare ma Maria De Filippi ha spiegato che cosa sarebbe successo nel caso. Se avesse deciso di scendere a corteggiare la tronista, in caso di eliminazione, non sarebbe potuto più tornare. Regola che ha ‘spiazzato’ il cavaliere. Ha deciso, per questo, di non corteggiarla. A questo punto è intervenuta Tina: “Tu hai toccato proprio il fondo. Dirti ridicolo è farti un complimento”, ha manifestato l’opinionista che ha trovato l’appoggio di molte persone. Tina è sicuramente un personaggio di spicco ad Uomini e donne e la sua presenza si fa sempre sentire.

Qualche ora fa Gianni Sperti, al suo fianco nel medesimo ruolo, l’ha beccata proprio in quel momento. Ha mostrato tutto sui social.

Tina Cipollari è molto seguita sui social. Tutto quello che fa non passa mai inosservato. Ha molti amici e un suo collega, nelle ultime ore, l’ha ripresa proprio in un momento particolare. Gianni Sperti che è al suo fianco ad Uomini e donne, anche se spesso, non hanno lo stesso pensiero, ha condiviso una foto di lei.

Non si tratta di un semplice scatto. Infatti l’opinionista è stata beccata in un momento esatto. La foto ha, appena è stata pubblicata, fatto il giro del web. Gianni l’ha condivisa nelle sue storie instagram mostrandola ai migliaia di follower che lo seguono: l’avete vista?

Nella ig ha pubblicato lo scatto in cui Tina si trova sul divano e sembra fare un piccolo pisolino. Gianni a corredo scrive: “E’ sempre di compagnia“, taggandola. A quanto pare l’opinionista ha approfittato per fare un sonnellino, forse prima della registrazione. Sta di fatto che il suo collega l’ha ripresa proprio in quel momento.