Uno scatto conferma tutto: i due ex di Amici stanno insieme!

Uno scatto conferma tutto: i due ex concorrenti di Amici stanno insieme; la story su Instagram dopo le indiscrezioni delle ultime settimane.

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata da pochissimo tempo, ma le sorprese sono state già tantissime. La nuova classe si è finalmente formata: ben 19 nuovi allievi sono pronti a mettersi in gioco nella scuola più famosa della tv. Nel frattempo, però, facciamo un passo indietro…

C’è una notizia che riguarda due ex protagonisti del talent show di Canale 5, nello specifico due allievi della passata edizioni. Dopo diversi avvistamenti e voci di gossip che si sono susseguite nelle scorse settimane, pare sia arrivata una chiara conferma: tra i due c’è del tenero! Uno scatto condiviso nelle stories di Instagram ha fatto letteralmente impazzire i sostenitori dei due ballerini, tra i più amati di Amici 21. Curiosi di sapere di più su quella che sembra essere una nuova coppia? Vi raccontiamo tutto.

È amore tra i due ex allievi di Amici: lo scatto fa impazzire i fan

Le indiscrezioni sono trapelate sul web già da diverse settimane: complici alcuni scatti rubati in cui sono stati beccati mano nella mano. Fino a poche ore da, però, i diretti interessanti erano rimasti in silenzio, non commentando la notizia di un presunto flirt. Nelle scorse ore, però, l’ex ballerino di Amici ha rotto il silenzio con uno scatto che lo ritrae proprio in compagnia della sua ex collega del talent. I due si abbracciano, guancia a guancia, più complici che mai: di chi stiamo parlando?

Di Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, due concorrenti di Amici 21. Lo scatto, condiviso su Instagram prima dal ballerino e repostato da Cosmary, sembra essere proprio una conferma delle tante voci che li volevano insieme. Voci che i due ballerini non hanno né confermato né smentito. In una recente intervista nel programma web di Lorella Cuccarini, Nunzio aveva parlato di qualcosa di bello e inaspettato che stata vivendo in campo sentimentale, senza scendere però nel dettaglio. Faceva riferimento proprio alla bellissima Cosmary?

Pare proprio di si. Anche perché, allo scatto di coppia, Nunzio ha allegato anche un cuoricino. Nuovo amore, quindi, per Cosmary, che nella scuola di Amici aveva iniziato una storia col cantante Alex. Un legame che ha fatto sognare i fan, ma che al termine del programma è durata davvero poco.

Un periodo magico, questo, per Cosmary anche dal punto di vista lavorativo. Dopo Amici l’abbiamo vista sul palco di Battiti Live e, da questa sera martedì 27 settembre, sarà ufficialmente la nuova velina mora di Striscia la notizia. Al suo fianco la bionda Anastasia Ronca e al timone del tg satirico Luca Argentero e Alessandro Siani.