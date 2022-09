“Mi incitava a suicidarmi”: agghiacciante racconto, ha rivelato cosa faceva sua madre

L’amato volto si è lasciata andare ad un agghiacciante racconto: solo ora ha raccontato cosa le faceva sua madre, clamoroso.

Ci è capitato tantissime volte di raccontarvi di confessioni shock, ma il racconto fatto da un amato volto è davvero agghiacciante. Se l’attuale volto di Canale 5 ha raccontato di essere cresciuto in orfanotrofio fino a quando non è stato adottato da una famiglia italiana, la famosa conduttrice radiofonica ha ripercorso la sua infanzia, rivelando qualcosa di poco piacevole.

Una confessione a cuore aperto, quella a cui si è lasciata andare l’amata conduttrice radiofonica nel corso di una sua intervista a Venus, programma di Italia Uno condotto da Lorella Boccia. E che, soprattutto, ha portato a galla la difficilissima infanzia che ha vissuto.

Andato in onda poco più di un anno fa, Venus ha offerto la possibilità a diversi personaggi tv di raccontarsi come mai prima d’ora. Tra questi, il pubblico di Italia Uno non può fare a meno di ricordarsi il racconto agghiacciante fatto da una giovanissima donna riguardante quegli anni in cui si sarebbe dovuta sentire protetta e al sicuro da chi l’ha messa al mondo, ma non è stato così.

Il racconto agghiacciante del famoso volto: parole da brividi

Ancora prima di spiegare ai suoi sostenitori di social di essere completamente inappetente da quando era solo una bambina e di non soffrire particolarmente quando le si viene detto che è magra, l’amato volto tv e radiofonico si è lasciata andare ad un racconto agghiacciante a Venus con Lorella Boccia.

Di origini francesi, la giovane donna ha raccontato di essersi trasferita in Italia quando ha scelto di trasferirsi qui per ritrovare suo padre. “Avevo 15 anni e sono scappata di casa”, ha raccontato il volto tv.

Immaginiamo che scappare di casa alla sola età di 15 anni, non sia stata una decisione facile, ma a quanto pare più che inevitabile. Vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte di sua madre, la donna ha raccontato di aver voluto dare un ‘taglio netto’ alla sua vita. Un racconto scioccante, le cui parole mettono davvero brividi e che fanno chiaramente comprendere l’incubo che la donna ha vissuto quando era una ragazzina.

Quella che Ema Stokholma ha alle spalle è una storia davvero drammatica, fatta di violenze, istigazione al suicidio e molto altro ancora. “Mia madre mi metteva la testa sotto l’acqua, nel water, mi incitava a suicidarmi. Mi è capitato che mi portasse su un ponte dicendomi di buttarmi da sola altrimenti lo avrebbe fatto lei”, ha spiegato alla padrona di casa di Venus Club.

Parole come queste, unite alla rivelazione che si trattava di botte pesanti, fanno chiaramente comprendere tutta la sofferenza patita da Stokholma, che l’ha resa la donna di adesso.