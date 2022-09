Amadeus, lo shock da bambino: racconta a tutti cosa gli è successo; il doloroso retroscena che non tutti conoscono.

È uno dei volti più amati della nostra tv e, tra qualche mese, tornerà sul palco dell’Ariston, al timone del suo quarto Festival di Sanremo consecutivo. Amadeus è una vera e propria colonna della Rai e per il pubblico è diventato quasi uno di famiglia. Della sua carriera ricca di successi sappiamo praticamente tutto, ma si può dire lo stesso del suo privato?

C’è, ad esempio, un retroscena che riguarda il passato del conduttore: un episodio avvenuto quando Amadeus aveva solo sette anni e che ha segnato fortemente la sua intera vita. A parlarne è stato proprio lui, in un’intervista rilasciata lo scorso anno al settimanale Oggi. Ecco le sue parole nel dettaglio.

Amadeus, il doloroso retroscena: cosa è successo quando era bambino

Sul palco lo vediamo forte, sicuro e impeccabile, ma Amadeus non è così imperturbabile nel suo privato. Al contrario, il conduttore ha ammesso di essere una persona molto ansiosa e di dover fare i conti con una vera e propria ipocondria.

Le ragioni di un’eccessiva preoccupazione per la sua salute, però, potrebbero avere radici nel suo passato. A raccontarlo è stato Amadeus, intervistato da Oggi lo scorso anno: “A sette anni sono stato ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite. Fu un momento molto difficile, che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso e oggi le malattie mi terrorizzano”. Un episodio avvenuto quando Amadeus era solo un bambino, ma del quale il conduttore conserva ancora un nitido ricordo. Un trauma che ha lasciato il segno nel conduttore, come ha confermato anche la sua amata moglie.

Ospite a S’è fatta notte qualche mese fa, Giovanna Civitillo ha dichiarato: “Ama è ipocondriaco: se ha un brufolo, ha un problema enorme, io invece lo tratto come un brufolo. Ha paura di tutto, prende vitamine dalla mattina alla sera. Di qualsiasi piccola cosa, anche un mal di testa, lui indaga il perché“. A Ok salute e benessere, il conduttore ha dichiarato di recarsi dal medico non appena avverte un piccolo sintomo per sottoporsi a tutti gli esami e i controlli del caso e, quando può, preferisce ascoltare due pareri professionali anziché uno.

Un’ansia che Amadeus riesce a tenere a bada grazie al suo lavoro, che lo tiene impegnato e concentrato: sul palco, il conduttore non solo non si sente in agitazione, ma riesce addirittura a rilassarsi, sentendosi completamente a suo agio. Non possiamo che augurarci di vederlo sempre più spesso sul piccolo schermo, per il bene di Amadeus ma anche del suo pubblico, che da anni lo segue con grande affetto.