Chi è l’ex moglie (famosa) di Luca Argentero: di sicuro l’avete già vista; i dettagli sulla vita privata del noto attore.

È uno degli attori più talentuosi del nostro Paese e, da ieri sera, è anche il nuovo conduttore di Striscia la Notizia. Parliamo proprio di Luca Argentero, uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo.

Per lui un periodo magico, questo: oltre alla conduzione di Striscia la notizie e all’imminente arrivo di Doc Nelle tue Mani 3, l’attore torinese sta per diventare papà bis. L’attrice Cristina Marino, con cui è sposato dal 2021, è in dolce attesa del suo secondo bebè, dopo la nascita della piccola Nina Speranza, nel maggio del 2020. Una famiglia meravigliosa, quella di Luca, che alle spalle ha un altro matrimonio, durato sette anni. Sapete chi è la sua ex moglie? È molto famosa e l’abbiamo conosciuta a fondo qualche anno fa, al GF Vip.

Luca Argentero, chi è la sua ex moglie: la conosciamo benissimo

Luca Argentero è felicemente sposato con Cristina Marino, l’attrice che ha incontrato per la prima volta nel 2015, sul set di Vacanze ai Caraibi. Proprio nel periodo in cui era giunto al capolinea il precedente matrimonio dell’attore. Nel luglio del 2009, infatti, il protagonista di Doc ha sposato, dopo cinque anni di fidanzamento, quella che è stata sua moglie fino al 2016, quando è avvenuta la separazione. Di chi stiamo parlando?

Dell’attrice e doppiatrice Myriam Catania, protagonista dell’edizione del 2020 del Grande Fratello Vip. I due attori si sono conosciuti sul set della fiction Carabinieri e la loro è stata una bellissima storia d’amore. Che, però, non ha avuto lieto fine e, dopo sette anni, è arrivato il divorzio. Entrambi hanno voltato pagina con nuovi amori, Luca al fianco di Cristina, e Miryam con Quentin Kammermann, da cui ha avuto il figlio Jacques. Nonostante la rottura, però, i due ex sono rimasti in buoni rapporti, pur non essendo amici.

A specificarlo fu proprio la Catania, in un’intervista a Chi di qualche anno fa: “Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo”. L’attrice aggiunse di avere bei ricordi e di voler bene a Luca, al quale, però, non racconta cose le accade durante il giorno o come va col suo compagno.

Luca Argentero su Cristina Marino

Ospite a Verissimo qualche giorno fa, Luca Argentero ha parlato della sua attuale compagna: “È una ragazza incredibile, splendida, una mamma indescrivibile, una donna piena di energie e voglia di fare. Dico sempre che quando il tuo compagno diventa lo stimolo per cui tu sei spinto a dare la migliore versione di te, vuol dire che hai trovato la persona giusta e c’è possibilità di durare nel tempo.