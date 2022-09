Come si chiamerà il figlio di Chiara Nasti: in pochi conoscono il significato del nome

Come si chiamerà il figlio di Chiara Nasti e di Mattia Zaccagni: in pochi conoscono il significato del nome scelto.

Chiara Nasti è in dolce attesa e alla nascita del bebè manca davvero pochissimo. L’influencer, che sui social è seguita da migliaia di persone, ha fatto sapere della gravidanza qualche mese fa. Ha pubblicato uno scatto che ritrae il suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, in campo, con il pallone sotto la maglia.

A corredo del post aveva scritto: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori, ti aspettiamo amore della nostra vita”. Nelle settimane successive più volte ha mostrato la pancia che pian piano cresceva. Si è trovata più volte al centro delle polemiche per delle affermazioni sul peso. Qualcuno infatti aveva trovato strano che avesse preso così pochi chili e non ci ha creduto. Ma a quanto pare Chiara è spesso al centro dell’attenzione dato che si è alzato un nuovo polverone quando ha rivelato il sesso del bambino.

Ha organizzato una grande festa all’Olimpico di Roma e in mezzo al campo hanno scoperto che diventeranno genitori di un maschietto. Il video pubblicato su instagram ha riscosso grande successo. La scelta di realizzare un evento così grande ha fatto però scoppiare il caos sul web. Molti utenti l’hanno ritenuta troppo sfarzosa ed esagerata ma c’è stato anche chi ne ha apprezzato l’idea. Il 29 agosto insieme a Mattia ha annunciato il nome del bebè. Lo ha scritto in basso ad una foto in cui è fotografata con i suoi bellissimi animaletti. Il nome scelto ha un significato molto importante.

Chiara Nasti non può che essere piena di gioia e avvolta dall’amore. A breve diventerà mamma per la prima volta. Alla notizia della gravidanza se n’è aggiunta un’altra. Il suo compagno, Mattia Zaccagni, le ha fatto la proposta di matrimonio. E’ successo ad inizio agosto quando durante una cena sotto la luce silenziosa della luna ui l’ha sorpresa.

Com’è avvenuta lo sappiamo grazie al video pubblicato sui social. L’influencer ha condiviso il momento in cui c’è il calciatore che ad un certo punto si inginocchia e prende l’anello. Pronuncia le fatidiche parole con Chiara che di fronte a lui sembra essere incredula e super emozionata. Anche lei si avvicina, si inginocchia e dice ‘sì’. Alla fine si abbracciano amorevolmente: “LO VOGLIO SISISISI. Non vedo l’ora di essere tua moglie“, aveva scritto a corredo del post. Nelle settimane seguenti ha più volte interagito con i follower parlando con loro. Attraverso il box delle domande ha fatto sapere che il matrimonio si terrà dopo la nascita del bambino. Spiega che quel giorno vogliono il bebè con loro. Dopo questa importanza notizia ne ha condivisa un’altra. Chiara dopo aver svelato che diventerà mamma di un maschietto, ha riportato come hanno deciso di chiamarlo.

“Family, aspettando Thiago”, aveva scritto a corredo dell’immagine in cui è con Mattia e i suoi animaletti. Anche in questo caso ha ricevuto tantissime critiche, sembra che ogni sua mossa riscuota una certa attenzione da parte degli utenti. Ebbene, il piccolo si chiamerà Thiago ma non tutti sanno che questo nome ha un significato importante. E’ il diminutivo di Santiago, ha origine spagnole ed è composto da due parole, Santo e Yago. E’ la forma antica di Giacomo che vuol dire, dall’ebraico, ‘Dio protegge’. Inoltre, l’onomastico si festeggia il 25 luglio, giorno del patrono della Spagna, San Giacomo Maggiore, e vuole significare una personalità forte, caparbia, risoluta. Quindi, dietro al nome di Thiago c’è tutta una ‘storia’ molto significativa.