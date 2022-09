E’ morto Bruno Arena, il celebre comico dei Fichi D’india: a darne l’annuncio il filio Gianluca.

E’ appena arrivata la notizia della morte del celebre comico dei Fichi D’India: Bruno Arena è scomparso all’età di 65 anni. A farlo sapere è stato suo figlio Gianluca che in una storia instagram ha riportato l’annuncio della sua scomparsa.

Nel messaggio scrive: “Non ero pronto ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio Papà, lasci un vuoto immenso”. Bruno era noto per aver fatto parte per anni insieme a Max Cavallari del duo famoso che porta il nome I Fichi D’India. Il celebre comico si era avvicinato al mondo dello spettacolo in veste di animatore cominciando ad esibirsi nei primi spettacoli comici. Ed è dall’incontro con Max Cavallari che la sua vita cambia e che porta ad una svolta importante della sua carriera. Nel 1988 formano il duo che per anni ci ha accompagnato facendoci ridere e sorridere durante i loro meravigliosi spettacoli.

Oggi, 28 settembre, Bruno Arena è scomparso, lasciando uno spazio vuoto nel mondo della comicità.

Bruno aveva creato insieme a Max Cavallari il duo Fichi D’India. Un incontro tra comici che ha fatto la storia dello spazio comico. Ci hanno fatto ridere e divertire nei loro spettacoli. Li abbiamo visti a Zelig, Colorado, e in tantissime altre trasmissioni pronti a regalarci un momento di spensieratezza. Negli ultimi anni il comico si era allontanato dal palco a causa della sua salute.

