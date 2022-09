Ancora poche ore al ritorno di Pio e Amedeo con Emigratis, ma sapete che titolo di studio hanno?

Manca pochissimo al ritorno di Pio e Amedeo con Emigratis, ma sapete che titolo di studio hanno i due comici pugliesi? In molti se lo chiedono.

È finalmente arrivato il grande giorno: Pio e Amedeo ritornato con Emigratis! Tra i diversi programmi che sono pronti a regalare una nuova ed imperdibile stagione televisiva, questo del famoso duo comico pugliese era tra i più attesi.

Nel corso di una loro recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Pio e Amedeo hanno svelato qualche piccola chicca di questa nuova edizione di Emigratis. Stando a quanto si apprende dalle loro parole, sembrerebbe che mai come quest’anno, le ‘vittime’ saranno tutte diverse tra di loro e, soprattutto, regaleranno dei colpi di scena shock.

In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti di questa prima puntata di Emigratis, siamo pronti a svelarvi un retroscena su Pio e Amedeo. Forse non tutti lo sanno, ma il debutto del duo comico in tv è avvenuto nel 2011 col programma di Rai Due ‘Stiamo tutti bene’. Da quel momento, la loro scalata al successo è stata impressionanti. Dapprima a Zelig ed, in seguito, a Le Iene, Pio e Amedeo hanno subito messo tutti d’accordo, diventando molto presto dei volti amatissimi del piccolo schermo nostrano. Cosa sappiamo, però, sul loro conto? La recitazione è stata sempre la loro grande passione, ma siete curiosi di sapere che titolo di studio hanno?

Che titolo di studio hanno Pio e Amedeo?

Anche voi non vedete l’ora di scoprire cosa accadrà in questa nuova edizione di Emigratis? Come darvi torto! D’altra parte, Pio e Amedeo sono stati molto chiari a Tv Sorrisi e Canzoni: accadrà davvero di tutto! Se in un nostro recentissimo articolo, però, vi abbiamo parlato della loro vita privata e vi abbiamo mostrato le loro compagne di vita, adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi un retroscena che in pochissimi conoscono: il loro titolo di studio! Come dicevamo poco fa, Pio e Amedeo hanno da sempre avuto come unica passione la recitazione e non hanno mai perso occasione di poterla perseguire, ma entrambi hanno portato a termine un eccellente percorso scolastico.

Forse non tutti lo sanno, ma Pio e Amedeo hanno un curriculum scolastico tutto da invidiare. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il buon D’Antini non solo sia diplomato, ma anche laureato. A differenza, invece, del giovane Grieco, che è solo diplomato. In particolare, Pio ha conseguito il diploma in ragioneria e si è laureato poi in Scienze della comunicazione. Amedeo, invece, si è diplomato al liceo scientifico. L’avreste mai immaginato questo retroscena?

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera per divertirci insieme a loro, voi?