Ginevra Lamborghini racconta tutto ciò che è successo con sua sorella Elettra

Al Grande Fratello Vip 7, la concorrente Ginevra Lamborghini ha raccontato ciò che è successo con sua sorella Elettra: le sue parole

Sin dall’inizio, abbiamo capito che il rapporto fra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra fosse pieno di dissapori. La concorrente, appena entrata all’interno della casa più spiata d’Italia, ed anzi ancor prima durante la registrazione del video di presentazione, ha fatto sapere che tra le due i rapporti sono tutt’altro che pacifici. E che le motivazioni legate a tale conflitto a lei non risultano note.

In questi appena 10 giorni trascorsi tra le mura della casa del Grande Fratello Vip però, Ginevra a poco a poco si sta ‘sbottonando’ sui retroscena passati che avrebbero portato la sorella Elettra a prendere le distanze. Pochi giorni fa, abbiamo sentito Ginevra dire che il malcontento della cantante di Caramello, sarebbe da ricercare nel passato.

Sin da quando erano bambine, le due sarebbero spesso state messe a confronto dal loro papà, e secondo Ginevra in questi anni in cui anche lei si è lanciata nel mondo della musica, sarebbe stata avvertita dalla sorella come una ‘minaccia’ sulla sua popolarità. L’attuale concorrente del reality ha poi raccontato come da tempo ormai la famiglia organizzi le festività da trascorrere insieme in compagnia.

In questi ultimi giorni però, anche Elettra ha voluto far sentire la sua voce al riguardo. Ed anzi, più che voce, con una storia Instagram ha voluto dire la sua su quanto sua sorella Ginevra in questi ultimi giorni aveva raccontato all’interno della casa. Proprio in queste ore però, Ginevra ha fatto emergere ancora un altro particolare dettaglio che starebbe a poco a poco a chiarire da dove derivi tutto questo malcontento fra lei e sua sorella. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Ginevra Lamborghini: “La situazione è degenerata”, racconta cosa è successo con sua sorella Elettra

Ginevra Lamborghini sembra non darsi pace sul rapporto con sua sorella Elettra. La giovane concorrente del Grande Fratello Vip, sotto le luci dei riflettori ha più volte in questi giorni espresso la sua volontà di aprire un confronto con sua sorella maggiore.

Al fine di conoscere quelle che sono le motivazioni reali che l’hanno portata effettivamente ad allontanarsi. Nella seconda puntata andata in onda lo scorso Giovedì 22 Settembre, la vippona aveva fatto sapere che se si voleva, qualche motivazione la si poteva trovare ma che secondo lei si trattava di ‘banalità’.

Negli stessi giorni, la giovane concorrente era finita ad uno scontro con un’altra vippona nella casa. Giaele De Donà appena entrata nella casa aveva fatto sapere di conoscere i motivi del litigio tra Elettra e Ginevra. Alle spalle di questo conflitto, ci sarebbe un video che a detta di Giaele, Ginevra avrebbe custodito per intimorire sua sorella facendole sapere che lo avrebbe reso pubblico. Questo avrebbe fatto arrabbiare molto Elettra.

Fino a quest’oggi, l’esistenza di codesto video non era stata data per certa, come abbiamo detto sino ad oggi. Ebbene, in una conversazione con Wilma Goich, Ginevra avrebbe in realtà fatto sapere che sì, questo video esiste. Tuttavia, la concorrente non è scesa nei dettagli e non si è sbilanciata nel raccontare il contenuto del video né cosa sia successo prima o dopo tale ripresa.

“Quando si accorge che io le stavo facendo un video lei ha cambiato atteggiamento e invece di stare zitta mi ha detto ‘brava mi stai facendo un video? complimenti’. Lì la situazione è degenerata e abbiamo litigato fortemente“, ha raccontato Ginevra.

Come reagirà ora Elettra a queste dichiarazioni? Vedremo secondo voi un fiammante confronto in diretta fra le due Lamborghini?