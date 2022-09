Ilary Blasi col kimono damascato: spunta un ‘dettaglio’ insolito

Il kimono di Ilary Blasi ha attirato l’attenzione di tutti: uno stile davvero particolare, ma a lasciare di stucco è un insolito dettaglio.

Inarrestabile Ilary Blasi: durante questi ultimi mesi nei quali è stata al centro del gossip per la separazione da Francesco Totti, la bionda conduttrice Mediaset ha indubbiamente triplicato la sua presenza sui social confermandosi la regina di stile che tutti conosciamo. Se prima, infatti, potevamo ammirare i suoi look principalmente attraverso la tv, ora la vediamo sfoggiare capi da urlo anche sul web.

Si tratta certamente di un’ottima notizia per le sue fan: sotto questo punto di vista, Ilary è sempre stata un’icona! Quest’estate, infatti, è stata più volte fonte d’ispirazione per tutte coloro che prediligono outfit mai banali e dai dettagli che spiazzano. Ricordate, ad esempio, il suo look in barca in Croazia? L’accessorio abbinato al caftano non passò affatto inosservato!

Ora che le vacanze sono terminate e lei continua a godersi questo nuovo capitolo da single, Ilary appare sempre più in forma e sempre più dedita alla cura del proprio benessere. E cosa c’è di meglio per una donna che affronta una nuova fase della sua vita se non sfoggiare look all’ultimo grido? Nulla!

Anche in queste ore, l’ex Letterina di Passaparola ha saputo lasciare tutti di stucco immortalandosi mentre indossa un kimono davvero chic. Inutile dire che il risultato è a dir poco favoloso, ma la frizzante Ilary sa sempre come stupire e il dettaglio che ha aggiunto all’abito si è fatto subito notare.

Ilary Blasi mostra il suo kimono: quel ‘dettaglio’ lascia tutti senza parole

Non sono trascorsi tantissimi mesi da quando la conduttrice ci ha sorpresi di puntata in puntata con degli outfit davvero unici a L’Isola dei Famosi. Come padrona di casa del famoso reality di Canale 5 ha saputo lanciare tendenze sempre nuove che hanno fatto parlare per settimane. Tanti stili differenti che talvolta traevano ispirazione da personaggi iconici come Eva Kant, ad esempio.

Ora che il pubblico può seguirla sui social in questo periodo di lontananza dal piccolo schermo, la Blasi non rinuncia a stupire. Ma attenzione, anche in questo ha uno stile tutto suo! I più attenti avranno sicuramente fatto caso al fatto che Ilary tende quasi sempre a stupire senza dover ricorrere a capi particolarmente vistosi o esageratamente ricchi di fronzoli. Le basta un accessorio o un dettaglio originale per lanciare nuove tendenze. Proprio come è successo con i suoi particolarissimi pantaloni: un modello apparentemente semplice, ma con una particolarità sul punto vita che ha fatto innamorare tutte!

Tra le Instagram stories comparse sul suo profilo, la Blasi ne ha condivisa una in cui è intenta ad allacciare in vita un vestito stile kimono in tessuto damascato. Rosa e con ricami in oro, il capo è firmato Marlena.

Come ormai ci ha abituati, non poteva certo non aggiungere un particolare che destasse scalpore. Nel video la si vede allontanarsi ed è così che fa capolino il paio di scarpe che ha deciso di abbinare al look. In questa seconda immagine vediamo che Ilary ha ai piedi delle sneakers bianche, un tipo di calzatura che normalmente non si vede accostato ad un kimono.

Evidentemente, le ha scelte proprio per questo motivo: giorni fa, ad esempio, ha mostrato a tutti la sua borsetta gioiello su top corto, pantaloni cargo e sneakers. Insomma, pare proprio che lo stile sporty-chic abbia conquistato l’ex signora Totti e viene spontaneo chiedersi quale altra sorpresa ci riserverà prossimamente.

A noi sembra che stavolta si sia davvero superata in quanto ad originalità: siete d’accordo?