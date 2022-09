Sua madre è incinta del suo fidanzato: shock per il famoso personaggio; il racconto arriva sui social.

Un racconto ha dell’incredibile, quello del noto personaggio che, attraverso il suo canale social, ha spiegato ai suoi numerosi followers quanto le è accaduto.

Una scoperta sconvolgente, per lei, che deve fare i conti con una verità sconcertante: la madre è incinta e il papà del bambino è proprio il suo fidanzato. In una serie di video condivisi sui social, la tiktoker spiega come ha scoperto tutto e i dettagli del doppio tradimento.

La madre è incinta del suo fidanzato: il racconto shock

“Mi ha detto che era di John, io credevo di essere ubriaca, le ho detto “cosa stai dicendo”?”. Il famoso personaggio social ha ricevuto una notizia alla quale non poteva credere. Una notizia che, inizialmente, le pareva bellissima: “Quando sono arrivata da mia madre lei era sconvolta, piangeva. Dopo pochi minuti mi ha confessato “sono incinta” e io mi sono congratulata con lei”. Quello che la tiktoker non sapeva, però, è che la mamma fosse in dolce attesa del figlio del suo fidanzato. Di chi stiamo parlando?

Di Vanessa Jules, personaggio molto seguito su Tik Tok: il video in cui ha raccontato questa assurda vicenda è diventato virale in tutto il mondo e ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni. Un doppio tradimento per lei, che ha ricevuto una vera e propria pugnalata da due delle persone più importanti della sua vita. Un tradimento che, secondo le indiscrezioni, si sarebbe consumato mentre la Jules si trovava in viaggio in Messico. Cosa è successo quando Vanessa ha scoperto tutto?

Ebbene, la tiktoker ha fatto sapere di aver interrotto ogni rapporto con la mamma e di non volere sapere più nulla anche di John. Quest’ultimo, quando è spuntata fuori la verità, ha rassicurato la sua fidanzata, scusandosi e dichiarando di poter aggiustare tutto. Vanessa, però, non ha alcuna intenzione di perdonarlo: “Dammi le tue cose o ti spedisco in prigione”, gli avrebbe detto.

Una storia incredibile, che Vanessa sta raccontando nel dettaglio e che sta appassionando milioni e milioni di utenti.