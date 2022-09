Maria De Filippi racconta la sua più grande paura: un trauma che non ha mai superato; le parole della conduttrice.

Nessuno come lei ha la capacità di raccontare con garbo e sensibilità le storie di vita degli altri. Della sua vita privata, però, Maria De Filippi non ama parlare molto, se non in poche occasioni.

Lo ha fatto in una lunga intervista al settimanale Oggi, attraverso la quale la conduttrice si è messa a nudo, raccontandosi senza filtri. La De Filippi ha rivelato anche qual è una delle sue più grande paure, derivata da un grande dolore. In seguito le sue parole.

La più grande paura di Maria De Filippi: è stata lei a confessarlo

“Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Con questa parole, Maria De Filippi ha raccontato che, dietro il suo aspetto forte e deciso, si nascondono tante paure. Una in particolare, quella della morte, è nata da un grandissimo dolore con cui la conduttrice ha dovuto fare i conti e che non ha mai superato.

“La morte di mio padre... Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati”. Queste le parole della conduttrice, che ha spiegato il suo modo di reagire davanti le sofferenze: “Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

A questo proposito, la presentatrice Mediaset si è espressa anche in merito ad alcune recenti dichiarazioni di Maurizio Costanzo. Il giornalista ha rivelato che il suo più grande desiderio è stringere la mano della sua Maria, nel momento della sua morte. Un desiderio che, però, la conduttrice non è sicura di poter realizzare: “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

Nel frattempo, la De Filippi è tornata in tv a raccontare le storie dei protagonisti delle sue trasmissioni, tra le più amate e seguite del nostro piccolo schermo. Da metà settembre sono ripartite le nuove edizioni dei principali programmi targati Queen Mary, da Uomini e Donne ad Amici, fino a Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5. Nel 2023 arriverà anche la nuova, emozionante, stagione di C’è posta per te. La seguirete?