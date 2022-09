Cosa insegna Mark Zuckerberg a sua figlia: sarà la professione del futuro

Non immaginereste mai che cosa insegna Mark Zuckerberg a sua figlia piccolissima: sarà proprio questa la professione del futuro.

Se ad oggi piattaforme social come Instagram, Twitter e Facebook esistono, è solo grazie lui! È stato proprio Mark Zuckerberd ad ‘inventarle’ diversi anni fa, stravolgendo completamente la sua vita da un momento all’altro. D’altra parte, chi si sarebbe immaginato che avrebbe ‘spopolato’ in questo modo!

Sono tantissimi gli iscritti ai famosi social network appartenenti al gruppo Meta ed altrettanto numerosi sono coloro che continuano ad iscriversi giorno dopo giorno, ma Mark Zuckerberg si sarebbe mai aspettato tutto questo clamoroso successo? Siamo certi: assolutamente no!

A quanto pare, sembrerebbe che Mark Zuckeberg sia un uomo in completa evoluzione. E che non perda mai occasione di poter insegnare i piccoli ‘trucchetti’ del suo mestiere anche a sua figlia. Nel corso di una sua intervista The Sunday Times Magazine, la moglie del famoso programmatore informatico ha rivelato cosa fa suo marito ogni sera prima di andare a dormire.

Mark Zuckerberg, cosa insegna a sua figlia ogni sera: clamoroso!

C’è chi spinge la propria figlia a partecipare ad un programma tv per farsi conoscere dal pubblico italiano e chi, invece, vuole insegnarle il proprio mestiere. È proprio quello che, stando alle parole di Priscilla Chan, moglie di Mark Zuckerberg, il famoso programmatore farebbe con sua figlia prima di andare a dormire. Da come raccontato dalla giovane donna, sembrerebbe che la piccolina alterni serate intente alla lettura ad altre, invece, dove si dedica alla programmazione informatico. Un’attività piuttosto ‘insolita’, vero? In realtà, non è affatto così! Anzi, l’amato Zuckerberg non sta facendo altro che preparare sua figlia a quello che, senza alcun dubbio, sarà il lavoro del futuro.

Splendido annuncio a sorpresa

È già papà di due splendide ed adorabili bambine, ma nei giorni scorsi l’amato Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla hanno annunciato che diventeranno molto preso genitori. Con un dolcissimo scatto di coppia, corredato da parole al miele, l’amato programmatore informatico ha annunciato di stare diventando papà per la terza volta.

A lui, a sua moglie e le altre due figlie, vanno i nostri più sinceri auguri.