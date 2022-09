Mattino Cinque, momento d’imbarazzo in diretta: interviene Federica Panicucci

Una delle più recenti puntate di Mattino Cinque è stata teatro di un siparietto che ha messo in imbarazzo la conduttrice Federica Panicucci.

Imprevisto in diretta per Federica Panicucci che da qualche settimana abbiamo ritrovato al timone della trasmissione Mattino Cinque, al fianco di Francesco Vecchi. Quest’ultimo ha gestito la parte iniziale della puntata andata in onda lunedì 26 settembre dedicata all’esito delle Elezioni politiche di domenica.

La bionda conduttrice si è occupata invece dello spazio finale che ha visto al centro del dibattito gli ultimi accadimenti che hanno animato la casa del GF Vip 7. Prima della diretta del lunedì sera, insieme agli ospiti Raffaello Tonon e Morena Zamparoli, si è cercato quindi di fare il punto della situazione nella casa più spiata d’Italia.

Ovviamente, il focus della discussione è stato il litigio tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, che nei giorni scorsi hanno avuto scontri accesissimi in merito all’infatuazione della concorrente per il bell’ex tronista. Accusato di aver illuso la coinquilina circa un interesse che andasse oltre l’amicizia, Luca è esploso e gli animi si sono inevitabilmente accesi fino a sfociare in una furiosa discussione.

Tra gli aggiornamenti della puntata, la Panicucci ha mandato in onda anche una clip che mostrava la loro riappacificazione con tanto di pianto delle Ferruzzi tra le braccia di Salatino. La sera poi ci sarebbe stata la diretta, dove abbiamo assistito al confronto tra Soraya, la fidanzata del giovane cuoco romano, ed Elenoire. La ragazza ha voluto dire la sua anche a Sara Manfuso, ritenuta dall’ex corteggiatrice in parte responsabile di aver incoraggiato la cotta dell’amica per il suo ragazzo.

Tornando al programma mattutino di Canale 5, ad un certo punto, è successo qualcosa di imprevedibile che ha costretto la conduttrice ad intervenire.

Brutta sorpresa per Federica Panicucci: se n’è accorta in diretta a Mattino Cinque

Com’è noto, l’orario in cui va in onda Mattino Cinque corrisponde a quello in cui la maggior parte dei ‘Vipponi’ si sveglia ogni mattina. Capita quasi sempre, quindi, che ci sia un collegamento con la casa per spiare un po’ cosa stiano facendo. Stavolta, però, Federica Panicucci è andata incontro ad un piccolo ‘incidente’ e, da professionista quale è, è subito corsa ai ripari.

Beccati mentre facevano colazione in cucina, Edoardo Donnamaria e Attilio Romita stavano chiacchierando quando il giovane speaker radiofonico e volto di Forum ha pronunciato una frase poco adatta alla fascia protetta. “Eh però è rinco…. eh”, avrebbe detto rivolgendosi al coinquilino giornalista.

Visibilmente imbarazzata, la Panicucci ha esclamato: “Ecco abbiam beccato proprio quello, alè! Rientriamo in studio grazie! Eh vabbè”. Ha quindi deciso di passare immediatamente la linea all’Oroscopo di Ada Alberti.

Un episodio tutto sommato divertente che ha dimostrato ancora una volta l’eleganza e la professionalità della Panicucci.