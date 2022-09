Oltre i 100 kg in meno a Vite al Limite: terribile scoperta nel programma, da restarne sconvolti

È dimagrito oltre i 100 kg a Vite al Limite, ma durante il programma ha fatto uno scoperta shock: resterete davvero sconvolti.

È stata una delle prime storie che è stata raccontata a Vite al Limite, ma ancora adesso – nonostante siano passati 10 anni – continua ad essere tra le più memorabili. Il paziente del dottor Nowzaradan, infatti, è stato tra quelli che più ha registrato degli ottimi risultati, ma il cui percorso non è stato affatto facile. Certo, è riuscito a dimagrire oltre i 100 kg a Vite al Limite, ma nel bel mezzo del programma ha fatto una terribile scoperta.

Secondo paziente del dottor Nowzaradan a Vite al Limite – la sua storia, infatti, è stata raccontata dopo l’incredibile trasformazione di Melissa Morris – il trentaquattrenne del Texas ha dato una grandissima soddisfazione al medico chirurgo iraniano. Da un massimo di 306 kg, infatti, il giovane è dimagrito oltre i 100 kg, arrivando a pesare 177 kg. Tutto sembrava stesse andando per il meglio e il paziente continuava la sua corsa verso la rinascita, ma molto presto è successo qualcosa di inaspettato e terribile. Oggi sta bene, ma non possiamo fare a meno di raccontarvi di quando è finita in coma nel bel mezzo del programma ed ha fatto una scoperta shock.

Dimagrisce oltre i 100 kg a Vite al Limite, poi la scoperta shock: terribile dramma, cos’è successo

Tutto si sarebbe mai immaginato fuorché tutto quello che gli è successo durante la sua partecipazione a Vite al Limite. Entrato a far parte della clinica di Houston nel corso della prima stagione del programma, il paziente del dottor Now ha impressionato tutti per la sua incredibile trasformazione, ma anche per tutto quello che gli è successo. In clinica, infatti, il giovane trentaquattrenne è dimagrito tantissimi chili immediatamente tanto da avere in quattro e quattr’otto il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico, dimagrendo così oltre i 100 kg. Qualche settimana dopo l’intervento, è successo l’impensabile: il giovane del Texas non riusciva più a camminare ed è anche finito in coma.

Vi ricorderete senza alcun dubbio di Donald Shelton! L’uomo, come dicevamo, era dimagrito tantissimo, ma durante la sua partecipazione al programma ha scoperto di essere affatto dalla sindrome di Guillain Barrè, una malattia molto rara che danneggia i nervi che uniscono il sistema nervoso centrale con tutta la parte restante dell’organismo. Questa, purtroppo, porta due uniche conseguenze: la morte o, addirittura, la paralisi. Un bruttissimo colpo, da come si può chiaramente comprendere, da cui però Donald non si è affatto lasciato abbattere. L’abbiamo, infatti, rintracciato su Facebook ed abbiamo notato come ancora adesso sia in ottima forma. Il buon Shelton, infatti, è dimagrito ancora di più ed ha radicalmente cambiato look. Eccolo:

Impressionante, non credete?