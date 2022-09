Vi ricordate di Deren in Daydreamer? In questa foto non riconoscerete l’attrice

Vi ricordate di Deren in Daydreamer? In questa foto social non riconoscerete l’attrice che l’ha portata in scena.

Abbiamo seguito per circa un anno Daydreamer-Le ali del sogno. I protagonisti sono Can e Sanem, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Ozdemir. Oggi entrambi sono molto amati e godono di ampia notorietà. L’attore turco ha legato tanto con l’Italia. Infatti ha allacciato molti rapporti lavorativi.

Adesso è il protagonista insieme a Francesca Chillemi della fiction Viola come il mare. Per Demet invece questo è un anno magico sotto tutti i punti di vista. L’attrice che da tempo viene scelta per raffigurare il personaggio principale nelle serie turche, è convolata a nozze con Oguzhan Koc. Per festeggiare l’evento ha indossato tre abiti diversi. Il primo era a rete, lungo e più ampio nella parte inferiore, dietro, e con una scollatura in avanti; il secondo, invece, molto classico di un bianco puro e il terzo, più da festa, con un corpetto e una fantasia particolarissima.

In Daydreamer hanno interpretato due personaggi le cui vite ad un certo punto si intrecciano. Sanem comincia a lavorare per l’azienda di proprietà Divit ed è durante la festa di anniversario che avviene il primo contatto. In questa azienda lavorano molte persone che poi instaureranno un bel rapporto con la protagonista. Vi ricordate di Deren? E’ la direttrice creativa dell’azienda. Inizialmente non allaccia un bel rapporto con la giovane, sarà il tempo ad unirle. E’ passato più di un anno dall’ultima volta che la serie è andata in onda, vi mostriamo adesso una foto dell’attrice che ha interpretato Deren.

Ha interpretato Deren in Daydreamer: non riconoscerete l’attrice in questo scatto social

Abbiamo seguito le vicende di tanti personaggi in Daydreamer e tutte si sono in qualche modo legate a quella principale. Parliamo in questo caso dell’amore tra Can e Sanem. Quando la giovane scrittrice arriva in azienda, grazie a sua sorella Leyla, stringe amicizia con quasi tutti coloro che vi sono.

Con Deren inizialmente non avrà questo legame affettuoso. La lontananza tra le due è stata cancellata soltanto con il tempo. Infatti la direttrice dell’azienda non vedeva di buon occhio Sanem anche per timore di potersi vedere togliere qualche progetto. Pariamo dell’attrice che l’ha interpretata. Curiosando sul suo canale instagram, abbiamo recuperato una foto in cui non sembra lei: farete fatica a riconoscerla!

Tugce Kumral ha interpretato Deren in maniera perfetta. In questo scatto, che risale al 2017, sembra molto diversa da come l’abbiamo vista nella serie. E’ diversa anche da come si presenta oggi. L’attrice aveva i capelli più lunghi e il colore era più spento, non quel rosso-arancione che l’ha contraddistinta in Daydreamer. Anche se, nella serie, più o meno della seconda parte, appare con una nuova tinta ai capelli. Questa presenta una tonalità più accesa e meno luminosa. Nell’immagine in alto aveva qualche anno in meno, l’avreste riconosciuta così?