Amici 22, la decisione è stata inevitabile: brutto colpo per tutti, nessuno l’avrebbe immaginato

Colpo di scena ad Amici 22, la decisione è stata davvero inevitabile: brutto colpo per tutti, nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Manca pochissimo alla terza puntata di Amici 22, ma le anticipazioni che ne sono trapelate ci fanno chiaramente intendere che sarà un appuntamento imperdibile.

Non solo nel corso della puntata di Domenica 2 Ottobre i giovanissimi talenti di Amici saranno i protagonisti di esibizioni e sfide, ma verranno anche a conoscenza di una decisione del tutto inevitabile, che li lascerà completamente di stucco.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni riportate da Amici News, sembrerebbe che mai come questa volta la puntata speciale del talent sarà ricca di sorpresa. A partire dagli ospiti chiamati in studio fino agli scontri avvenuti, il terzo appuntamento di Amici sarà totalmente imperdibile. Fate molta attenzione, però: si legge che tutti i ragazzi siano stati spiazzati da un durissimo provvedimento disciplinare. Cos’è successo?

Decisione inevitabile ad Amici 22: è successo l’impensabile!

È iniziato da solo tre settimane Amici 22, ma già si può dire che è successo di tutto. Tra i primi provvedimenti disciplinari fino ai primi ‘battibecchi’ tra professori, il talent di Maria De Filippi continua a sorprendere. E, stando alle anticipazioni trapelate sul web, lo farà anche nella prossima puntata di Domenica 3 Ottobre.

Su Amici News, infatti, si legge che – ancora prima di entrare nel vivo della puntata – tutti gli allievi della scuola saranno colti da una decisione inevitabile: un durissimo provvedimento disciplinare che riguarda principalmente una parte della classe. Cos’è successo? In un video mandato in onda, si vede che i cantanti non hanno rispettato le regole imposte dal talent e sono usciti dallo studio senza permesso. Una vera e propria infrazione al regolamento, quindi, punita con la sfida immediata per chi si classifica all’ultimo posto nella gara cover.

Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di un brutto colpo per i giovani talenti di Amici, che non si sarebbero mai immaginati una ‘punizione’ del genere.

Grossa sorpresa per Mattia

Non solo la terza puntata di Amici sarà ricca di sfide, esibizioni e molto altro, ma anche di sorprese. Stando a quanto si apprende da Il Vicolo delle News, infatti, sembrerebbe che Mattia riceverà un’allettante proposta dalla padrona di casa. Sembrerebbe che Maria De Filippi abbia chiesto alla classe se c’era qualcuno tra loro che sapeva giocare a tennis e che quando il giovane ballerino di latino ha risposto di aver iniziato a praticare questo sport grazie a suo padre, sia rimasto di stucco dopo le parole della conduttrice.

Si legge, infatti, che la De Filippi sia pronta a ‘testare’ la capacità di giocare a tennis e qualora farlo partecipare ad un’iniziativa che si terrà al Foro Italico a partire dal 7 al 9 Ottobre.

Noi non ce la perderemo questa terza puntata, voi?