Anticipazioni GF Vip, puntata del 29 Settembre: clamoroso ritorno, ne vedremo delle belle!

Scopriamo le anticipazioni della puntata del GF Vip di Giovedì 29 Settembre: clamoroso ritorno in studio, ne vedremo delle belle.

Siete pronti alla quarta puntata del GF VIP? A partire dalle ore 21:45 di stasera, Alfonso Signorini ritornerà in tv con le sue due opinioniste e tutto il cast del reality ed ha assicurato un ‘puntatone’.

Mai come questa sera, Alfonso Signorini ha parecchio su cui parlare. A partire dal violentissimo litigio che ha visto coinvolte due ‘vippone’ fino a tutti i colpi di scena che si sono alternati in questi ultimi giorni, il padrone di casa parlerà con ciascuno dei concorrenti, portando a galla tutte le loro storie e sensazioni.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: quali sono le anticipazioni della puntata del GF VIP di Giovedì 29 Settembre? Nel corso dell’appuntamento scorso abbiamo assistito al confronto tra Luca Salatino e la sua compagna Soraia, ma cosa dobbiamo aspettarci dal quarto appuntamento di stasera? Nelle scorse ore, il pubblico di Canale 5 è venuto a conoscenza di un colpo di scena shock.

GF Vip, anticipazioni della puntata del 29 Settembre: accadrà davvero!

Non prendete assolutamente impegni per questa sera perché la puntata del GF Vip sarà totalmente imperdibile. Per la quarta volta consecutiva, Alfonso Signorini sarà in diretta dallo studio di Cinecittà e regalerà al suo pubblico un appuntamento ricco di colpi di scena, sorprese, emozioni e confronti. Insomma, chi più ne ha più ne metta! Cosa accadrà, però, esattamente? O, per meglio dire, quali sono le anticipazioni della puntata del 29 Settembre?

Come dicevamo poco fa, l’appuntamento di stasera del GF Vip prevedrà una serie di confronti piuttosto shock. Uno tra i tanti è sicuramente quello tra Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. Tra le due donne non c’è simpatia e proprio nelle scorse ore sono state protagoniste di un violento scontro. La giovane sorella di Elettra – sulla quale è stata svelata tutta la verità sul loro litigio – ha accusato la De Donà di essere una serpe e di aver sparato giudizi sul suo conto ancora prima di conoscerla. Giaele, dal canto suo, ha ammesso di aver ricevuto lo stesso trattamento quando ha raccontato del suo matrimonio. Secondo voi, le due riusciranno mai a trovare un punto d’incontro? Ci auguriamo proprio di si!

Quello tra Giaele e Ginevra immaginiamo che non sarà l’unico confronto. Antonella Fiordelisi, in questi ultimi giorni, è stata spesso e volentieri bersaglio dei suoi compagni e non ha perso occasione di poter ribadire quanto questa situazione la faccia stare male. Anche per lei è arrivato il momento di riappacificarsi con tutti? Staremo a vedere!

Infine, ultimo colpo di scena della serata: ci sarà un clamoroso ritorno! A distanza di poco più di un anno dall’inizio della sua avventura al GF Vip, il pubblico di Canale 5 sarà lieto di rivedere nello studio di Cinecittà la splendida Adriana Volpe. Da quanto si legge su TV Blog, sembrerebbe che la conduttrice ritornerà per un confronto con Sonia Bruganelli ed un saluto a Giovanni Ciacci, suo grande amico.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?