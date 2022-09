Che lavoro faceva Antonino Spinalbese prima di conoscere Belen Rodriguez? Conosciamo meglio il concorrente del GF Vip: il retroscena.

Se Giovanni Ciacci è stato il primo concorrente ufficiale ad essere stato annunciato per questa settima edizione del GF Vip, Antonino Spinalbese è stato tra i primi ad essere ‘spoilerato’. Per tutta l’estate, infatti, si sono susseguite notizie che lo vedevano già tra i concorrenti del reality e che raccontavano la reazione di Belen a questa opportunità per il suo ex compagno.

Antonino Spinalbese è tra i 23 concorrenti di questo GF Vip. Entrato nella casa di Cinecittà tra i primi ‘vipponi’, l’ex compagno di Belen si è immediatamente beccato un ‘che bono che sei’ da parte di Cristina Quaranta, ma anche gli occhi di tutto il pubblico italiano. In tantissimi sono curiosi, infatti, di conoscere la storia del giovanissimo genovese. E di cosa da raccontare, vi assicuriamo, il giovane Spinalbese ne ha davvero tantissime! In attesa di tutto questo, però, siete curiosi di sapere cosa faceva come lavoro prima di conoscere Belen Rodriguez?

Antonino Spinalbese prima di Belen Rodriguez: sapete che lavoro faceva?

È appena iniziata la sua avventura nella casa del GF Vip, eppure Antonino Spinalbese ha fatto chiaramente intendere di avere tante cose da raccontare. A partire dalla sua storia d’amore con Belen Rodriguez, durata per ben due anni e terminata tre mesi dopo la nascita della loro unica figlia, fino a tutto il vissuto che il giovane ventisettenne ha alle spalle, il genovese ha ancora tanto da mostrare.

La storia d’amore con Belen Rodriguez ha completamente stravolto la sua vita! Con questa relazione, infatti, Antonino non solo è diventato papà per la prima volta, ma ha completamente cambiato i suoi progetti. Oggi – come raccontato alle telecamere del GF Vip poco prima del suo ingresso – si definisce un imprenditore creativo, ma siete curiosi di sapere che cosa faceva Antonino Spinalbese prima di conoscere Belen?

Stando a quanto si apprende dalle sue parole nel video di presentazione, sembrerebbe che prima di arrivare a fare ciò che fa adesso, Antonino Spinalbese ha svolto diversi lavori. “Ho fatto la qualunque cosa”, ha spiegato il vippone. In effetti, ascoltando le sue parole sembrerebbe essere proprio così. A partire dal cameriere e giardiniere fino allo sgombro di cantine e solai, il buon Spinalbese ha fatto davvero di tutto.

Dopo aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, Antonino cambia vita e diventa un parrucchiere presso un famoso salone milanese. È proprio qui che incontra per la prima volta Belen, stravolgendo tutti i suoi piani.

È vero l’interesse per Ginevra Lamborghini?

Gli spettatori più attenti del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare quanto il feeling tra Antonino e Ginevra Lamborghini sia visibile ad occhio nudo. Saranno proprio loro a formare la prima coppia di questa settima edizione? Non sappiamo come andrà a finire tra loro, ma – almeno per il momento – sembrerebbe che il giovanissimo Spinalbese non abbia intenzione di innamorarsi. Certo, fino a qualche settimana si mostrava tra le vie di Milano in compagnia di una splendida modella, ma adesso sembrerebbe che il ventisettenne abbia occhi solo per sua figlia Luna Marì.

A spiegare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato ad Alfonso Signorini. Ovviamente, Antonino si rende conto della sua giovanissima età e non si preclude affatto la possibilità di innamorarsi di nuovo, ma al momento si è detto totalmente invaghito di sua figlia.

Cosa ne pensate del percorso di Antonino Spinalbese nella casa del GF VIP? Siamo certi che anche lui, così come altri suoi compagni, ha ancora tanto da raccontare. E noi non vediamo l’ora di saperne di più.