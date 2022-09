Beautiful, chi è la vera madre di Finn? Non indovinereste mai; la verità sulla famiglia biologica del medico.

A Beautiful è esplosa la ‘bomba’! Dopo giorni di misteri e frasi non dette, Finn ha rivelato tutta la verità a Steffy in merito alla sua famiglia. La giovane Forrester non si spiegava il motivo per il quale il suo futuro marito non le avesse mai presentato i suoi genitori, né parlato mai a fondo di loro. Il motivo è spuntato fuori proprio nelle scorse puntate.

Finn è stato adottato: le persone che l’hanno cresciuto non sono i suoi genitori biologici e il medico non ha mai conosciuto la sua vera famiglia. Alla futura moglie, Finn ha ammesso di essersi chiesto spesso chi sia la sua vera madre, ma di non aver mai fatto nulla per scoprirlo. Ebbene, ben presto si scoprirà la vera identità della mamma di Finn e sarà un vero e proprio shock. I telespettatori avranno notato che Jack Finnegan, il padre del medico, è apparso piuttosto turbato… il motivo? Lui sa tutto sulle origini del ragazzo e si chiede se è giusto o meno raccontare la verità. Se non temete spoiler e siete curiosi di sapere in anteprima cosa sta per accadere, siete nel posto giusto!

Beautiful, Finn è stato adottato: ecco chi è la sua vera madre

Il segreto di Finn è stato svelato: il medico ha rivelato alla sua futura mogli di essere stato adottato e di non conoscere nulla sui suoi genitori biologici. È questo il motivo per cui, fino ad ora, Finn non aveva mai parlato apertamente della sua famiglia, né impazziva all’idea di far conoscere i suoi genitori alla sua compagna. Ora, però, tutto sembra procedere per il meglio: Jack e Li, i genitori adottivi di Finn, sono arrivati in città, hanno conosciuto la nuova, il piccolo Hayes, e anche il resto della famiglia. Una reunion che ha reso felice Steffy, che ora si sente davvero pronta per fare il grande passo con Finn. Peccato, però, che per loro sta per arrivare una bruttissima notizia.

Una notizia che riguarda proprio i genitori biologici di Finn. Nessuno lo immagina, ma Jack non è il padre adottivo del medico, ma il suo vero padre. Che, in passato, ha tradito proprio Li con quella che scopriremo essere la vera mamma di Finn. Un segreto che Jack non sa se rivelare, ma ben presto sarà proprio la donna a presentarsi a Los Angeles, confessando la sua identità. Di chi si tratta? Della spietata Sheila Carter, una delle nemiche spietate della famiglia Forrester. La donna tornerà con l’obiettivo di ricongiungersi col figlio Finn e di conoscere il suo nipotino Hayes, ma dovrà lottare contro Steffy, che non vuole assolutamente Sheila vicina alla sua famiglia. Nascerà una vera e proprio lotta tra le due donne, disposte a tutto per ottenere quello che vogliono.

Sheila arriverà anche a ricattare Jack, obbligandolo ad organizzare incontri di nascosto con Finn e Hayes: in caso contrario, la donna rivelerebbe tutto sulla loro relazione extra coniugale e, quindi, sul fatto che Jack sia il vero padre del dottore. Una situazione davvero complicata per Jack e, in generale, per tutta la famiglia, che si ritroverà a fare i conti con una delle rivali storiche dei Forrester. Chi la spunterà?

Possiamo solo dirvi che accadrà davvero di tutto e non mancheranno colpi di scena drammatici. I telespettatori italiani dovranno attendere ancora un po’ per il grande ritorno di Sheila, che si paleserà proprio nel corso della cerimonia di nozze di Steffy e Finn. Un momento di gioia che si trasformerà in tragedia. Manca pochissimo!