Belen Rodriguez, al naturale è ancora più bella: si mostra così nella vita di tutti i giorni

Non tutti sanno che Belen Rodriguez al naturale è ancora più bella: com’è il suo viso nella vita di tutti i giorni? Eccola: uno schianto.

Tra tutte le donne che si sono susseguono sul nostro piccolo schermo, Belen Rodriguez è sicuramente tra le più affascinanti. Giunta in Italia quando era solo una ragazzina, l’argentina ha iniziato a muovere i primi passi come modella e successivamente come volto tv.

Il suo successo televisivo va di pari passo a quello social. Seguita da più di 10 milioni di followers, Belen Rodriguez può essere di gran lunga considerata la regina di Instagram. È sul suo canale, infatti, che la conduttrice condivide ogni cosa. E tra scatti che la ritraggono in posti romantici insieme a Stefano De Martino e ‘consigli di stile’, l’argentina non perde occasione di mostrarsi com’è nella vita di tutti i giorni.

Tra shooting fotografici ed impegni televisivi, Belen Rodriguez è solita mostrarsi ai suoi ammiratori sempre col ‘trucco e parrucco’ fatto, ma vi siete mai chiesti come sia la conduttrice argentina al naturale? Eccola in una sua recentissima IG Story: è uno schianto!

Belen Rodriguez al naturale: com’è la conduttrice nella vita di tutti i giorni

Mostrarsi al naturale sul proprio canale social è diventato un vero ‘must’! Quante volte, infatti, vi abbiamo mostrato scatti delle nostre Vip senza un filo di trucco? C’è chi sceglie, infatti, di condividere col suo pubblico un ‘prima’ e ‘dopo’ il trucco. E chi, come Belen, si mostra com’è nella vita di tutti i giorni.

Le giornate di Belen Rodriguez non sono sempre tranquille! Che sia per un impegno in tv, per una sfilata di moda o per uno shooting fotografico, la vita della conduttrice è piuttosto frenetica, soprattutto se si considera che ha anche due figli a cui badare. A ciascun evento, però, si mostra più bella che mai, sfoggiando dei look che non passano inosservati e conquistando sempre col make up scelto e l’acconciatura fatta. Vi siete mai chiesti, però, come sia la Rodriguez nella vita di tutti i giorni? Per meglio dire, com’è Belen completamente al naturale? A mostrarsi senza un velo di trucco, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Volete vederla? È ancora più bella senza filtri e, soprattutto, un velo di trucco.

È proprio attraverso un’IG Story caricata sul suo canale social ufficiale che Belen Rodriguez si è mostrata al suo pubblico completamente al naturale. Non c’è, quindi, nessuno filtro che le levighi la faccia – anche se non ne ha ugualmente bisogno – nessun trucco che la rende ‘diversa’: la conduttrice si mostra proprio come se stesse a casa sua. Com’è? Guardate coi vostri stessi occhi:

Noi non notiamo alcun tipo di differenza! Che sia truccata o no, Belen ai nostri occhi è sempre splendida.