Colpo basso per Chiara Ferragni: non si aspettava tutto ciò

Parole molto dure quelle pronunciate in tv su Chiara Ferragni da un volto molto conosciuto: un vero colpo basso per l’influencer cremonese!

“Bene o male, purché se ne parli”, diceva il grande Oscar Wilde. Questa massima, diventata per molti un vero e proprio mantra, non potrebbe essere rappresentata meglio che da Chiara Ferragni. La regina delle influencer italiane è ormai un personaggio entrato a far parte dell’immaginario collettivo come sinonimo di successo. E non potrebbe essere diversamente, visto l’impero che ha saputo creare nel giro di poco più di un decennio.

Ovviamente, come tutti coloro che riescono a farsi strada nella vita, il prezzo da pagare è sicuramente l’esposizione a critiche di ogni tipo, giuste o sbagliate che siano. Neanche le celebrities sono esenti dal commettere errori, ma indipendentemente da cosa facciano, ci sarà chi approverà il loro operato e chi lo denigrerà. Ciò che fa la differenza è la risonanza con cui ogni comportamento è oggetto di giudizio.

Se si tratta quindi di un’icona come la Ferragni, è prevedibile che alcuni ‘scivoloni’ (per chi li ritiene tali) abbiano un peso maggiore. Proprio quest’estate, la famosa imprenditrice digitale è finita al centro delle polemiche per ben due volte. La prima, quando insieme al marito Fedez è salita su una roccia altissima ad Ibiza per cui è stata rimproverata anche da sua madre Marina Di Guardo e la seconda, quando è andata con degli amici a fare un aperitivo su un ghiacciaio in Svizzera affittando due elicotteri privati.

Entrambe le insolite avventure sono state documentate da video e foto che Chiara ha mostrato sui social attirandosi non poche critiche: secondo alcuni, si sarebbe trattato di condotte eccessive e non responsabili per motivi diversi. Anche un noto personaggio televisivo ha detto la sua su tali episodi e non ha usato affatto parole accomodanti.

Chiara Ferragni criticata aspramente in tv: colpo basso, non se l’aspettava

Tra le trasmissioni che si sono occupate dell’argomento, c’è stata anche La vita in diretta di Alberto Matano. In una delle prime puntate di questa nuova stagione, durante lo spazio dedicato alla vicenda, il giornalista ha chiesto agli ospiti presenti in studio quale idea si siano fatti del successo della Ferragni e della bufera mediatica scoppiata a seguito del famoso aperitivo sul ghiacciaio.

A disapprovare completamente l’imprenditrice 32enne è stata Rosanna Cancellieri che ha definito Chiara “senza talento” e impegnata solo ad ostentare il suo elevatissimo tenore di vita. La nota giornalista si è unita a coloro che hanno protestato a favore della salvaguardia dell’ambiente. “Ma cosa ci vogliamo aspettare da Chiara Ferragni?”, ha esclamato. “Mi pare che abbia festeggiato il compleanno con il lancio di cetrioli e pomodori in un supermercato. Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa”.

Quando poi sono intervenuti gli altri ospiti a sottolineare la grande carriera imprenditoriale della moglie di Fedez, la Cancellieri ha contestato anche questo evidenziando quella che secondo lei è la differenza tra la Ferragni e altri famosi imprenditori: “Io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti. Lei ha messo il suo Truman Show”.

Matano e Stefania Orlando hanno inoltre ricordato le tante battaglie sociali che vedono impegnata in prima linea la Ferragni e il suo consorte. L’ex gieffina ha anche fatto cercato di ridimensionare un po’ il tutto: “Non scomodiamo gli ambientalisti per l’impatto ambientale, non è che Chiara Ferragni tutti i giorni prende l’elicottero e va a fare l’aperitivo sul ghiacciaio. Guardiamo tutte le cose che fa a favore delle donne e di altri temi importanti”.

Ritenete che la Cancellieri abbia ragione o che sia stata troppo severa nel suo giudizio?