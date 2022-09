Com’era Sophie Codegoni prima dei ritocchi estetici: spunta la vecchia foto

Sophie Codegoni, com’era la Bonas di Avanti un Altro prima dei ritocchi estetici: spunta una vecchia foto, riuscite a vedere la differenza?

Ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni è sicuramente ad oggi uno dei volti più noti sul piccolo schermo ed anche sui social. E proprio a partire dall’esperienza avuta nella casa del GF Vip, la bella Sophie ha visto spalancarsi dinanzi a sé un mondo di possibilità.

Di fatti verso fine estate abbiamo tutti saputo che Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti Un Altro. Ebbene, dopo il provino sostenuto con la moglie di Paolo Bonolis ed attuale opinionista del GF Vip, Sophie Codegoni ha ottenuto questo nuovo ruolo, che però non è il solo. Ed infatti, poco prima del lancio della nuova edizione del reality capitanato da Alfonso Signorini, Sophie ha fatto sapere di aver preso parte ad una nuova avventura nelle vesti stavolta di ‘conduttrice’ di Casa Chi, il forma social dedicato per l’appunto al Grande Fratello Vip. Insomma, un anno intenso e ricco di sorprese.

Intenso però soprattutto in amore. Dalla sesta edizione del reality più visto di sempre, Sophie ci ha guadagnato l’amore di Alessandro Basciano. I due sono stati protagonisti di una scena molto emozionante sul Red Carpet di Venezia perché Basciano ha chiesto alla sua Sophie di sposarlo, ed ha ovviamente detto sì!

Ma chi segue Sophie Codegoni sul piccolo schermo e sui social da quando ha iniziato la sua avventura televisiva a partire da Uomini e Donne, avrà notato che l’ex tronista nel tempo si è sottoposta a qualche piccolo ritocco di bellezza. Come è cambiata a questo proposito Sophie Codegoni dopo i ritocchi estetici?

Sophie Codegoni prima e dopo i ritocchi estetici: come è cambiata

E’ stata probabilmente una delle troniste più piccole della storia a sedere la poltrona rossa all’interno del dating show che vede alla conduzione Maria De Filippi, già da quel momento aveva colpito tutti con la sua incredibile bellezza.

Aveva solamente 20 anni Sophie Codegoni quando ha partecipato nelle vesti di tronista ad Uomini e Donne. Ad oggi, sono trascorsi due anni da quel momento e di passi in avanti l’ex tronista ne ha compiuti divenendo di fatti un personaggio televisivo a tutti gli effetti, oltre che social.

In questi anni, abbiamo potuto vedere un leggero cambiamento estetico in Sophie Codegoni. La giovane infatti non ha mai nascosto di essersi sottoposta a qualche ritocco estetico. In queste due immagini a confronto, riuscite a notare qualche differenza?

Secondo quanto detto dalla stessa in altre occasioni, i ritocchi estetici sarebbero serviti per rifare le labbra ed il seno. Ha corretto di fatti, leggermente la forma delle sue labbra ed ha voluto riempire il suo décolleté. Bellissima prima e dopo, non trovate anche voi?