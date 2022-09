Elisabetta Franchi racconta tutto: il retroscena sulla sua vita privata

Elisabetta Franchi racconta per la prima volta un retroscena che riguarda la sua vita privata: che cosa ha detto.

Elisabetta Franchi è una grande imprenditrice e una stilista. In questi anni ha saputo creare un impero e oggi è tra le più influenti e apprezzate. E’ entrata nel mondo della moda molti anni fa e si è affermata con successo.

Passione e sacrificio l’hanno portata sempre più in alto e oggi il suo nome è famoso ovunque, in ogni angolo del mondo. Lo sono prima di tutto le sue creazioni. Oggi è un’affermata imprenditrice nella moda ma sapete che cosa faceva prima? A quanto pare la stilista ha cominciato dal basso. Lo ha raccontato nella prima puntata di Emigratis-La resa dei conti, format di Pio e Amedeo. Mercoledì 28 settembre ha debuttato in televisione e tra le ‘ospiti’ c’era anche Elisabetta. Ha spiegato ai due comici, che si sono presentati a casa sua, di aver cominciato lavorando al mercato e di aver poi dato vita ad un’azienda sua piccola con tre dipendenti.

Nel corso del racconto ha anche confidato un retroscena sulla sua vita privata.

Elisabetta Franchi racconta il retroscena sulla sua vita privata

Imprenditrice di successo e stilista, Elisabetta Franchi è stata ospite della prima puntata di Emigratis di Pio e Amedeo. I due comici si sono presentati a casa sua e sono stati ben accolti. Durante il pranzo, ha confidato di aver iniziato a lavorare in questo ambito dal mercato.

Non aveva una sua bancarella, lavorava per una persona che ce l’aveva. Ha imparato il fiuto commerciale, è andata in banca per chiedere un prestito e in seguito ha aperto una piccola azienda con tre dipendenti. Nel corso della chiacchierata, i due comici hanno lasciato commenti anche sul compagno della stilista, Alan: “Da quanto tempo lo mantieni? Da quanti anni lo hai adottato?”. E in risposta, ha svelato un retroscena che in pochi sapevano.

Elisabetta ha fatto sapere che quando ha conosciuto il suo compagno era benestante e lei invece era poverissima: “Quando l’ho conosciuto era molto benestante e io poverissima. Avevo una Uno bianca usata, non avevo niente. E’ per quello che oggi è al mio fianco”, ha spiegato.