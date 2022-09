Gf Vip, Antonella Fiordelisi colpo di scena: nessuno se l’aspettava; le parole della concorrente non sono passate inosservate.

In pochi giorni ha già dimostrato di essere un’assoluta protagonista del GF Vip 7. Antonella Fiordelisi non ha peli sulla lingua e, anche a costo di mettersi contro tutta la casa, non perde occasione per dire la sua.

La schermitrice salernitana ha dimostrato di avere un carattere forte e deciso ed ha già discusso con diversi ‘vipponi’ nella casa di Cinecittà. Nelle scorse ore, inoltre, la bella Fiordelisi si è lasciata andare a una confessione che non è passata affatto inosservata… Riguarda uno dei suoi coinquilini, che, a quanto pare, non è indifferente ad Antonella. Sta per nascere un flirt? Ecco cosa sta succedendo.

GF Vip, la confessione di Antonella Fiordelisi: c’entra un suo coinquilino nella casa

Il GF Vip 7 è iniziato solo da qualche giorno ma i fan stanno già individuando le prime, possibili, ‘ship’. È così che i telespettatori parlano delle ‘coppie’ che si formano nella casa, o, a volte, le coppie che vorrebbero che si creassero. Su Twitter impazza già l’hashtag “gintonic”, che fa riferimento al particolare legame che sta nascendo tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese: flirt in corso? Staremo a vedere! Nel frattempo, qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda la bellissima Antonella Fiordelisi.

Chiacchierando con le altre donne, la schermitrice e influencer ha rivelato di provare un certo interesse per uno dei ragazzi della casa. Tra loro si è instaurato un bel feeling, fatto di coccole, abbracci e gesti di affetto. Di chi stiamo parlando? Di Edoardo Donnamaria, volto della trasmissione Forum. Parlando con Sara ed Elenoire, Antonella ha rivelato di essere gelosa dei suoi amici maschi e, in particolare, di Edoardo: “Se mi piace? Devo capirlo bene, perché non mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone, tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni, mi intrigano i ragazzi con questo carattere”.

La concorrente continua spiegando di non potersi sbilanciare, conoscendolo da pochi giorni, ma su una cosa è stata chiara: “Però sono gelosa e gli ho detto se ti piace Sofia provaci solo con lei'”. A quanto pare, Antonella è particolarmente gelosa di Sofia Gioele Di Donà e della vicinanza di quest’ultima a Edoardo. Non ci resta che attendere per scoprire se, effettivamente, tra qualcuno di questi vipponi si accenderà la famosa scintilla!

Ricordiamo che, questa sera giovedì 29 settembre 2022, andrà in onda la quarta puntata della settima edizione del reality. Una puntata che si prospetta infuocatissima, nel corso della quale ci sarà anche un gradito ritorno. L’ex opinionista Adriana Volpe tornerà in studio ma non solo: farò anche visita al suo grande amico Giovanni Ciacci. Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà in diretta, e voi?