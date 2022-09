“Infame, ti lancio la tazza in faccia”: attimi di tensione al Gf Vip

Attimi di tensione nella casa del GF VIP: tra le due concorrenti c’è stato un violento litigio in cucina, cos’è esattamente successo.

Di litigi in questa prima settimana del GF Vip ce ne sono stati, ma come questo che vi racconteremo tra qualche istante non l’avevamo ancora visto. Nel pomeriggio di ieri, tra le due vipponi c’è stato una discussione piuttosto forte. “Ti lancio la tazza in faccia”, ha detto l’una all’altra. Cos’è successo?

Dopo il malore della concorrente che ha spaventato tutti gli inquilini e gli spettatori del GF Vip, nella casa più spiata d’Italia si sono vissuti degli attimi di altissima tensione: due concorrenti hanno furiosamente litigato.

Sembrava essere un tranquillo post pranzo tra ragazze quando, tutto ad un tratto, due vippone hanno iniziato a discutere, lanciandosi reciprocamente delle parole non tanto carine. Certo, che tra le due ragazze non corresse affatto buon sangue l’avevamo già capito, ma dopo questo siamo certi che tra loro non potrà mai essersi margine di riavvicinamento.

Alta tensione nella casa del GF Vip: lite furiosa tra due Vippone

A finire nell’occhio del ciclone in questi ultimi giorni, è stata proprio lei: Giaele De Donà. Ancora prima di entrare nel vivo del gioco, la giovanissima donna ha raccontato di avere un matrimonio ‘libero’ con suo marito. “Sei mesi stiamo insieme e gli altri sei mesi no”, ha detto la bella De Donà. Un commento del tutto inaspettato, che non è assolutamente passato inosservato alle orecchie dei suoi compagni di viaggio. In tantissimi, infatti, hanno avuto da ridire sulle parole di Giaele e non hanno perso occasione di dirglielo. È proprio questo quello che è successo nel pomeriggio di ieri tra lei e Carolina Marconi, suscitando la reazione di Ginevra Lamborghini.

Ascoltata la discussione tra Giaele e Carolina, Ginevra non ha potuto fare a meno di dire la sua opinione. E spiegare quanto l’atteggiamento della De Donà nei suoi confronti sia stato totalmente errato. Ricordate, infatti, quando la giovane donna entrò nella casa del GF Vip dicendo che sapeva il vero motivo del litigio tra le due belle Lamborghini? È proprio questo che – insieme ai commenti poco positivi nei suoi confronti – ha fatto infuriare Ginevra, facendola sbottare nel pomeriggio di ieri. “Tu hai sparlottato su di me. E adesso stai dicendo cavolate, sei una bugiarda. Queste cose non me le hai dette. Per questo per me sei e rimarrai un infame”, ha detto Ginevra a Gioele.

La discussione tra le due ragazze è andava avanti per un po’ fino a quando Ginevra, che nel frattempo aveva una tazza in meno, ha intimato Gioele di lanciargliela in faccia. Un gesto che non è affatto sfuggito e che su Twitter hanno commentato e criticato in tanti.

Cosa ne pensate di questo litigio? Siamo certi che nel corso della puntata di stasera, Alfonso Signorini metterà luce sulla questione.