GF Vip, clamoroso colpo di scena: c’entra Adriana Volpe

GF Vip, clamoroso colpo di scena questa sera in puntata: c’entra Adriana Volpe.

Questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini nella precedente ha aperto il televoto in cui è stato chiesto al pubblico di scegliere il preferito tra Nikita Pelizon, Daniele Del Moro, Marco Bellavia, Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Questa sera scopriremo chi tra di loro avrà ricevuto più consensi da parte dei telespettatori. Il cast di quest’anno sembra avere tutte le carte giuste per incuriosire chi lo segue da casa. In meno di una settimana è successo di tutto. Siamo partiti dalle rivelazioni di Ginevra Lamborghini su sua sorella Elettra. Durante il video di presentazione aveva detto di essere stata l’unica a non aver ricevuto l’invito del matrimonio. Nei giorni seguenti è tornata a parlare più volte della questione, raccontando un episodio accaduto a Natale dell’anno scorso. Ha spiegato che sua madre le disse di andare via per tornare dopo due ore e cenare con lei. Ginevra ha detto di essere tornata dopo mezz’ora e di essersi seduta a tavola senza avere il contatto visivo con gli altri. Le sue dichiarazioni hanno portato ad una reazione di Elettra. La cantante ha mandato una diffida, che voleva dire non parlare più del loro rapporto.

Cosa che non è successa, perchè più volte, anche durante la terza puntata, la concorrente ne ha parlato. A questo punto la sorella è intervenuta sui social chiarendo la situazione e facendo intendere che non andrà nel reality per parlare di quanto successo. Si è aperta non solo Ginevra, ma anche Antonino Spinalbese ha parlato di Belen Rodriguez, sua ex compagna e madre di sua figlia. Molte confidenze hanno interessato il pubblico ma a catturare l’attenzione ci sono state anche molte discussioni. Questa sera verrà affrontato tutto in puntata. A quanto pare ci sarà un colpo di scena che riguarda Adriana Volpe. La conduttrice non è più sulla sedia delle opinioniste e al suo posto Signorini ha scelto Orietta Berti. Ma che cosa succederà in diretta?

GF Vip, un vero e proprio colpo di scena questa sera: c’entra Adriana Volpe

Adriana Volpe non è l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini le aveva chiesto di poter entrare nuovamente in casa come concorrente. Offerta che sembrerebbe aver spiazzato la conduttrice. Ha infatti riferito che il conduttore sapeva della sua situazione familiare e quindi della conseguente impossibilità di accettare.

Al posto di Adriana in veste di opinionista c’è Orietta Berti e con lei Sonia Bruganelli. Questa sera però ci sarà un vero e proprio colpo di scena e riguarda proprio la Volpe. A dare notizia è stato TvBlog, che fa sapere del ritorno della conduttrice. Avrà ben due compiti: di che cosa si tratta?

Adriana avrà modo di incontrare Sonia Bruganelli. Proprio con l’opinionista l’anno scorso ci sono state diverse discussioni e i punti in comune erano veramente pochi. Più volte abbiamo visto anche che le frecciatine tra le due erano arrivate tramite i social. Signorini ne aveva approfittato per mandare tutto in diretta. Ma non avrà solo questo compito la Volpe.

Farà una sorpresa ad uno dei suoi colleghi e amici, Giovanni Ciacci, oggi concorrente del GF Vip. TvBlog fa sapere che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, questa sera, torneranno ad incrociarsi e forse a battibeccare ancora, e aggiunge: “Entrerà nella casa dalla porta rossa per fare una bella sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci”. Ebbene, nella quarta puntata assisteremo al ritorno della conduttrice che avrà un duplice ruolo: incontrerà Sonia Bruganelli e farà un regalo a Giovanni Ciacci.