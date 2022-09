GF Vip, si scaldano ancora gli animi: diverbio tra due nuovi concorrenti

GF vip, si scaldano ancora gli animi nella casa e scoppia un altro diverbio tra due nuovi concorrenti.

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione sembra essere sempre alle stelle. Il reality è iniziato da pochissimi giorni ma ha già tante dinamiche da affrontare. Ginevra Lamborghini ha parlato del rapporto con la sorella Elettra, scatenando la reazione di quest’ultima. In diretta Alfonso ha comunicato della diffida ricevuta.

La concorrente anche dopo il comunicato ha continuato a parlare di quanto successo tanto da portare la cantante ad intervenire sui social. Elettra ha fatto sapere a tutti di dormire tranquilli perchè non andrà nel reality per parlare del rapporto con sua sorella. Antonino Spinalbese ha parlato di Belen Rodriguez, sua ex compagna e madre della sua bambina, Luna Marì. Ha confidato di aver fatto un errore a scegliersi perchè vivono in due mondi e modi differenti.

Anche Patrizia Rossetti si è aperta, confidando di essere stata tradita dall’ex marito e di averlo beccato sul colpo. Il pubblico si è incuriosito a queste dinamiche ma anche i litigi sembrano interessare. La settima edizione è iniziata da pochi giorni ma ne sono scoppiati già molti. Poche ore fa c’è stata la discussione tra Ginevra e Giaele. Mentre erano a tavola, prima quest’ultima ha litigato con Carolina e in seguito con la Lamborghini. Gli animi però non sembrano placarsi e nelle ultime ore è scoppiato un altro litigio tra i due nuovi concorrenti.

GF Vip, la tensione in casa è sempre più forte: nuovi diverbio tra i due concorrenti

Sono passati pochi giorni dall’inizio della settima edizione del GF Vip ma si sono già formate moltissime dinamiche. Dai litigi alle confidenze, il pubblico sembra essere incuriosito dal nuovo cast. Nelle ultime ore è nata una discussione tra Giaele e Carolina: il motivo? I diversi punti di vista sull’amore.

Giaele ha fatto sapere di avere un’idea dell’amore molto libero. E’ sposata ma vede suo marito solo 6 mesi all’anno. Se lui va con altre persone e lo sa non è tradimento e lo stesso vale per lei. Carolina dal canto suo dice che questo non è amore ma si tratta solo di interesse dato che il marito della concorrente ha un cospicuo patrimonio. Sta di fatto che questo motivo ha fatto scoppiare una forte discussione. In queste ore però c’è stato anche un altro diverbio, questa volta tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi.

Ciacci ha accusato la concorrente di non aver portato a termine quanto iniziato, la preparazione della tavola: “Mancano i bicchieri, mancano i piatti, quando ti prendi una cosa portala a termine, ma fai quel che ti pare”, ha esordito. Antonella ha risposto che non deve fare tutto lei: “Tutto io devo fare, gli altri sono fuori a fumare non dite niente. Senti io non mi faccio mettere i piedi in testa da te perchè sei più grande“.

Una discussione scoppiata mentre erano a tavola, iniziata da Giovanni Ciacci che ha accusato Antonella di aver preparato la tavola a metà.