Gf Vip, scappa la prima battuta ‘omofoba’: cosa è successo nella casa più spiata della tv; la frase non passa inosservata.

Sono poche le cose che sfuggono ai telespettatori del GF Vip. Come sappiamo, i vipponi rinchiusi in casa sono 24 ore su 24 sotto l’occhio attento delle telecamere ed è davvero difficile che il pubblico non noti qualcosa. È successo anche qualche ora fa, quando la frase di una concorrente ha scatenato il panico sui social.

Una frase che ha diviso i fan: c’è chi la considera un’uscita infelice ma una semplice battuta e chi, invece, è stato molto più duro. Per qualcuno, la concorrente si è resa protagonista di una frase omofoba. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, la presunta frase omofoba della concorrente fa discutere

Ginevra Lamborghini è una delle protagoniste assolute del GF Vip. Nonostante la settima edizione del reality sia iniziata solo da qualche giorno, la sorella maggiore di Elettra ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una presenza forte di questa edizione. Nelle ultime ore, però, la concorrente è stata invasa da un bel po’ di critiche.

Il tutto è nato per via di una frase che la Lamborghini ha pronunciato nel corso della notte, durante una chiacchierata in stanza con alcuni coinquilini. Parlando di cibo, Attilio ha lamentato il fatto di non riuscire mai a trovare dei finocchi in cucina. A questo punto, Ginevra ha esclamato: “In questa casa un paio ce ne sono”. Parole che non sono passate inosservate: in poco tempo, il video è diventato virale sui principali social e ha generato numerose polemiche. Come sempre, ci sono due schieramenti.

C’è chi ha condannato fortemente Ginevra, definendo la sua battuta ‘omofoba‘ e chi, invece, difende la concorrente, pur riconoscendo che la sua uscita sia stata infelice e fuori luogo. C’è anche chi ha ricordato che Ginevra ha ammesso senza alcun problema di aver avuto relazioni con altre donne, ragion per cui è davvero difficile pensare che possa essere omofoba. Per molti, insomma, le parole della Lamborghini sono assolutamente da condannare ma la concorrente non merita la squalifica.

La questione sarà affrontata da Alfonso Signorini nel corso della diretta di questa sera? Non ci resta che attendere per scoprirlo.