Ilary Blasi lo mostra sui social: cosa indossa per dormire

In questa fase così ‘social’ per lei, Ilary Blasi rivela un dettaglio di cui nessuno era a conoscenza: ha mostrato cosa indossa per dormire.

Mai come in questo periodo, tutto ciò che pubblica sui social Ilary Blasi attira l’attenzione di tutti. Non è difficile comprenderne il motivo: per la famosa conduttrice Mediaset questo è un capitolo della vita completamente nuovo che la vede, per la prima volta dopo vent’anni, non più in coppia con Francesco Totti.

Una separazione giunta come un fulmine a ciel sereno tenendo banco per l’intera l’estate e che ha tutta l’aria di riservare ancora parecchi colpi di scena. Soprattutto nelle prime settimane dall’annuncio della fine del matrimonio, per entrambi gli ex coniugi non dev’essere stato semplice affrontare l’inevitabile clamore mediatico scaturito dalla notizia.

Se Francesco Totti si è esposto maggiormente rilasciando anche un’intervista al Corriere della Sera in merito all’intricata vicenda, la Blasi ha scelto una via diversa. Come dichiarato a Repubblica, ha continuato a tacere per il bene dei figli e non ha voluto controbattere alle accuse lanciatele dall’ex marito.

Nel frattempo, l’ex Letterina di Passaparola non perde occasione per condividere con i follower attraverso i social parecchi dettagli della sua vita, soprattutto se si parla di look super glamour. Proprio ieri ha lasciato tutti senza parole mostrandosi con un kimono damascato a cui ha abbinato un paio di scarpe decisamente insolite per un capo del genere. Stavolta, invece, ha voluto immortalarsi nel letto appena sveglia e non è sfuggito il particolare oggetto che usa per dormire.

Ilary Blasi rivela a tutti cosa indossa per dormire: accessorio molto utile

Nelle sue storie Instagram più recenti, l’ex signora Totti è apparsa nel suo letto, come sempre bellissima, avvolta da un piumone bianco. Evidentemente sveglia da poco, si è mostrata con un accessorio che molti usano per riuscire ad addormentarsi più facilmente.

La sua funzione è quella di proteggere gli occhi dalla luce, motivo per cui si tratta di uno degli oggetti ‘cult’ di tutte le edizioni del Grande Fratello, sia Nip che Vip, ovvero la “Sleeping Mask” altrimenti detta “Mascherina per dormire“. Quella di Ilary è grigia ed è un altro dettaglio del suo stile ormai iconico.

Anche voi la usate?