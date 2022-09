Lutto per Anna Tatangelo: è morta la mamma Palmira

Lutto per Anna Tatangelo: è morta la mamma della cantante, la notizia è appena arrivata.

Anna Tatangelo è stata colpita da un tragico lutto: è venuta a mancare sua mamma, morta in mattinata all’età di 67 anni. La cantante aveva sempre parlato dello stato di salute della madre che era fonte di grande preoccupazione.

L’artista parlando del suo rapporto con lei aveva raccontato che da diverso tempo stava lottando contro un male. La notizia è stata ripresa da testate locali che ne hanno anche riportato la data della celebrazione dei funerali: si terranno venerdì alle 15:30 presso la Chiesa dei Padri Passionisti.

Venerdì alle ore 15:30 presso la Chiesa dei Padri Passionisti ci sarà l'ultimo addio alla madre della cantante.

Più volte Anna aveva parlato del rapporto che avevano e non aveva nascosto le condizioni di salute della donna. Sembrerebbe, secondo quanto riportato, che da tempo lottava contro un brutto male. Spesso, anche sui social, aveva pubblicato foto e scatti insieme. Aveva sempre messo in primo piano la sua grinta e il suo non arrendersi di fronte alle difficoltà. Tempo fa, in occasione della festa della mamma aveva pubblicato un’immagine con un dolce augurio. Scriveva di lei: “Sei la persona più forte che conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita”. Continua dicendo che le ha insegnato ad essere forte, sempre in silenzio, senza l’appoggio di nessuno e sempre con una profonda sensibilità: “Ti amo più della mia vita”.

Al momento l’artista non ha rilasciato nessun commento e nessun messaggio. La mamma di Anna Tatangelo aveva 67 anni, si è spenta dopo aver lottato contro un brutto male. A darne notizia in queste ore sono stati i media locali che hanno anche riportato la data dei funerali, si terranno venerdì alle 15:30.