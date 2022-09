Rappresenterà l’Italia a Miss Universo ma l’abbiamo già vista in tv: di chi si tratta, è un ex volto amatissimo di Canale 5.

Si terrà il prossimo gennaio la finalissima del concorso di bellezza internazionale Miss Universe. Non sono stati resi ancora noti data e luogo preciso in cui si terrà l’evento, ma sappiamo chi sarà la splendida ragazza che rappresenterà il nostro Paese.

Miss Universe Italy 2022 è stata eletta il 18 settembre 2022, nella finale che si è tenuta a Canosa di Puglia. Di chi si tratta? La conosciamo benissimo: qualche anno fa ha partecipato a Uomini e Donne ed è stata anche la corteggiatrice scelta dal tronista.

Miss Universo, un’ex di Uomini e Donne rappresenterà l’Italia: la conosciamo benissimo

Miss Universo 2022 si concluderà con la finalissima di Gennaio 2023, in cui gareggeranno bellezza di ogni parte del mondo. Con una grande novità: per la prima volta, parteciperanno al concorso anche donne sposate o con figli. Un’assoluta rivoluzione per il concorso, che permetterà finalmente a qualsiasi donna di potersi contendere la corona. Corona che l’anno scorso è stata conquistata dall’indiana Harnaaz Sandhu, chi prenderà il suo posto? Noi non possiamo che augurarci che a trionfare sarà la splendida ragazza che rappresenterà l’Italia: un volto conosciuto ai telespettatori di Canale 5.

Si tratta di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, tra i programmi più seguiti del nostro piccolo schermo. La ragazza è apparsa in trasmissione nel 2018 ed è riuscita a conquistare il tronista, che ha deciso di lasciare lo studio con lei. Peccato, però, che la loro storia sia durata solo poche settimane al di fuori del programma. Di chi stiamo parlando?

Di Virginia Stablum, la corteggiatrice scelta dal tronista siciliano Nicolò Brigante. Quest’ultimo l’aveva preferita alla ‘rivale’ Marta Pasqualato, ma fuori dal programma non è nato alcun sentimento forte tra i due. A distanza di anni, per Virginia, una grandissima soddisfazione: sarà proprio lei a rappresentare l’Italia a Miss Universo 2022.

Nata a Trento nel 1998 da madre italiana e padre africano, Virginia studia Scienze delle Comunicazioni, ma sin da giovanissima ha mosso i primi passi nel campo della moda. Famosissima anche sui social, dove è seguita da ben 380 mila followers, è proprio lì che ha condiviso diverse immagini del suo trionfo in Puglia a Miss Universo Italia 2022. “È solo l’inizio”, ha scritto nella didascalia a un post apparso sul suo canale Instagram.

Pioggi di likes e complimenti per la meravigliosa trentina, che tra qualche mese si contenderà il prestigioso titolo di Miss Universo 2022. “Dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo”, ha scritto Virginia. E noi non possiamo che fare il tifo per lei!