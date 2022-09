Royal Family, colpo di scena Meghan Markle: nessuno se l’aspettava

Royal Family, arriva la notizia che riguarda Meghan Markle: questo nessuno se lo aspettava.

La scomparsa della Regina Elisabetta ha spiazzato il mondo. L’8 settembre 2022 verrà ricordato per sempre da tutti. Prima dell’annuncio della sua morte, si era diffusa la notizia che la sovrana non stava bene e su tutti i telegiornali inglesi si erano spente le altre informazioni.

Da quel momento si è parlato soltanto della salute della Regina. Nel tardo pomeriggio abbiamo appreso della sua perdita. I funerali si sono tenuti al 10 decimo giorno e sono accorse migliaia di persone per darle un ultimo saluto. Prima ancora aveva fatto sorridere la foto in cui erano insieme Meghan e Harry con William e Kate. Sono apparsi in mezzo alla folla per salutare e lasciare qualche parola. Da tempo non si vedevano più insieme dopo quanto successo.

Harry e Meghan hanno lasciato tempo fa la casa reale per vivere lontano, rifiutando il sostegno finanziario per poter essere indipendenti. L’intervista a Oprah Winfrey aveva spiazzato tutti. Quelle dichiarazioni sono state come un fulmine a ciel sereno, come il fatto che, secondo quanto detto dall’attrice, la casa reale si fosse interessata al colore della pelle di suo figlio, il primogenito. Dopo l’intervista i rapporti sono apparsi sempre più tesi e la distanza era ben nota agli occhi di chiunque. Negli ultimi giorni è arrivata una nuova notizia che riguarda in prima persona Megan Markle: ecco che cosa è successo.

Meghan Markle e la Royal Family, colpo di scena: questo nessuno se l’aspettava

La notizia arrivata si è diffusa dopo il funerale della Regina Elisabetta. Riguarda Meghan Markle. La duchessa di Sussex avrebbe fatto un gesto del tutto inaspettato nei confronti della famiglia reale. A quanto pare, secondo quanto riportato da Neil Sean, corrispondente di Nbc News e Msnbc, che ha citato qualcuno vicino alla moglie di Harry, Meghan avrebbe fatto una precisa richiesta, vorrebbe poter avere un’udienza personale con il Re Carlo.

Ma quale sarebbe il motivo che avrebbe spinto la duchessa a fare una simile proposta? Sembrerebbe che vorrebbe poter spiegare cosa abbia portato lei ed Harry ad allontanarsi dalla famiglia e a prendere le decisioni che negli ultimi due anni sono arrivate.

Al momento non sappiamo se questa udienza ci sia già stata o ci sarà. Secondo quanto riferito dai tabloid, il sovrano avrebbe già preso una decisione spiazzante per Meghan e Harry. Sembrerebbe che abbia tolto ai figli il titolo di sua altezza Reale e i privilegi annessi. Come riporta il The Sun, questo gesto avrebbe aperto una forte discussione tra la coppia e il Re Carlo. Indiscrezioni che non sembrano portare ad un momento di riavvicinamento. Forse Meghan, in questa udienza, vuole cercare di stringere la distanza o addirittura cancellarla.