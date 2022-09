Lo smalto ‘rock’ di Chiara Ferragni è in tema con l’autunno: manicure da urlo

Colore decisamente ‘rock’ quello dello smalto scelto da Chiara Ferragni: la sua manicure sarà una delle più gettonate della stagione.

Da anni Chiara Ferragni ispira lo stile e le tendenze di migliaia di persone in Italia e all’estero: la moda, si sa, è in continua evoluzione e se quasi sempre è proprio lei a lanciarne di nuove, stavolta l’imprenditrice cremonese ha voluto affidarsi ad un evergreen per quanto riguarda lo smalto. Le mani sono sempre in primo piano ed è importante metterle in risalto con una manicure che valorizzi al massimo l’intero look.

Tra le sue storie Instagram, ha rivelato di essere una fan sfegatata di quel colore e, del resto, come darle torto? Si tratta di un trend sempre in voga, anche tra star del calibro di Rihanna! Inoltre, essendo una tinta scura, è in perfetta sintonia con la stagione autunnale che quest’anno preferisce le nuance calde come, ad esempio, il nuovissimo dirty martini o le sfumature cioccolato.

La scelta della Ferragni è sicuramente di grande effetto e, proprio per questo, non tutti riescono ad apprezzarne fin da subito il forte impatto. I fan della moglie di Fedez, però, sapranno sicuramente che uno degli ingredienti fondamentali del successo della loro beniamina è proprio la capacità di rendere ogni dettaglio, anche il più rivoluzionario, assolutamente elegante e in armonia con tutto l’insieme.

E, ovviamente, in un’occasione importante come la Parigi Fashion Week, non poteva certo deludere. Durante la Settimana della Moda iniziata lo scorso lunedì 26 settembre e che terminerà martedì 4 ottobre, la bionda star del web ha mostrato tra le altre cose, anche la sua nuova manicure che ha conquistato veramente tutti.

Chiara Ferragni alla Settimana della Moda di Parigi: il glamour comincia dalla manicure

Se con il suo make-up occhi verde glitterato intonato all’abito vintage zebrato di Roberto Cavalli con piume e calze a rete, oppure con la tuta grigia super aderente di Balmain, ha sbalordito il pubblico presente alle sfilate parigine e quello social, con lo smalto sfoggiato Chiara ha davvero fatto ‘centro’. Ha optato per delle unghie total black firmate dal brand italiano Passione Unghie.

Una vera e propria opera d’arte realizzata con lo smalto semipermanente SP135 extra black. Adatto all’autunno, ma anche a qualsiasi tipo di look: grinta dalle note ‘rock’ e allo stesso tempo, eleganza. Proprio come mostrano quelle di Chiara, le unghie devono essere completamente coperte dal colore, senza il minimo spazio vuoto ai lati. Inoltre, per un effetto ‘rock’ ma che risulti comunque chic, bisogna prestare attenzione alla forma. E’ consigliabile, infatti, che questa sia leggermente arrotondata per attutire l’aggressività di una tinta così carica.

Cosa ne dite? La manicure di Chiara è o non è un vero capolavoro?