Sonia Bruganelli spiega come stanno davvero le cose con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli spiega come stanno realmente le cose con suo marito Paolo Bonolis: cosa ha raccontato l’opinionista del GF Vip.

Dopo la fine della scorsa edizione del GF Vip, Sonia Bruganelli aveva chiaramente detto che avrebbe più vestito il ruolo di opinionista. Adesso, a dispetto di quanto si credeva e di quanto aveva dichiarato, l’imprenditrice figura nuovamente tra i volti fissi del reality di Canale 5. Grande gioia, quindi, per tutti i telespettatori di Mediaset e i suoi ammiratori, che non vedevano l’ora di rivederla sul piccolo schermo.

Ancora prima di poter prendere alla settima edizione del GF Vip come opinionista, Sonia Bruganelli è finita sulla bocca di tutti per via di alcune dichiarazioni riguardanti il suo matrimonio con Paolo Bonolis. Se il segreto d’amore di Ernst Knam e sua moglie è quello di lavorare insieme e di condividere davvero ogni cosa, quello dell’amato conduttore romano e la sua Sonia è “dormire separati”. È proprio questa la rivelazione a cui la Bruganelli si è lasciata andare a Il Corriere della sera nel corso di una sua intervista e che subito ha fatto chiacchierare. Cosa significa, però, esattamente?

Sonia Bruganelli fa chiarezza sul suo rapporto con Paolo Bonolis: cosa ha detto

C’è chi ha un proprio segreto di bellezza – e proprio recentemente Shakira ha svelato il suo e quello di una pancia piatta – e chi, invece, dispone di un ‘elisir’ per fare durare più a lungo il matrimonio. È questo quello che ha lasciato chiaramente intendere Sonia Bruganelli nel corso di una sua recentissima intervista a Il Corriere della sera. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che l’imprenditrice romana abbia scelto insieme a suo marito Paolo Bonolis di andare a vivere in due case separate. Davvero clamoroso, non credete? Qual è stato, però, il motivo che ha portato i due a prendere questa decisione? In tantissimi hanno iniziato a pensare che ci fosse una crisi in atto, ma è davvero così. A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Sonia e Paolo, infatti, continuano ad amarsi alla follia e a viversi la storia d’amore. Cos’è successo, quindi? A spiegare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Vanity Fair.

A distanza di diverse settimane dalla sua dichiarazione che ha fatto parecchio scalpore, Sonia Bruganelli ha scelto di rompere il silenzio e fare chiarezza. Dietro la decisione della coppia di separarsi e dormire in due case differenti, in realtà, c’è una valida motivazione: dei lavori di ristrutturazione. “La signora che abitava accanto a noi sia passata a miglior vita, quindi si è liberato l’appartamento, e abbiamo detto perché non ci allarghiamo? E io ho suggerito che non ci saremmo allargati ma sarei andata io”, ha spiegato.

A quanto pare, quindi, Sonia ha scelto di allontanarsi insieme a sua figlia Adele per seguire ‘da vicino’ i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa. “Voglio farla a gusto mio, perché vivo in una casa stile Bonolis da 20 anni”, ha ultimato.

Insomma, ‘mistero’ svelato! L’avreste mai immaginato?