Totti ed Ilary Blasi: spunta fuori la versione dei fatti raccontata da Paola Ferrari

Ospite de La vita in diretta su Rai Uno, la giornalista Paola Ferrari espone la sua versione su quanto successo tra Totti e Ilary Blasi.

Continuano i colpi di scena e le rivelazioni inedite, fondate o presunte, sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Di certo, comunque, c’è solo che una delle coppie famose più belle in assoluto si è detta addio ed oggi, non solo ciascuno ha intrapreso strade diverse, ma l’amore di una volta ha lasciato spazio a rapporti particolarmente tesi.

Del resto, le dichiarazioni dell’ex calciatore al Corriere della Sera non avrebbero potuto passare sotto silenzio visto il tenore delle accuse rivolte all’ex moglie. Sebbene quest’ultima abbia deciso di non controbattere pubblicamente, non è difficile intuire che l’atmosfera tra i due sia tutt’altro che serena.

Nell’intervista, Totti ha parlato apertamente della relazione con Noemi Bocchi: con lei e con altre persone care, tra cui i primi due figli Cristian e Chanel, secondo quanto rivelato giorni fa da Il Messaggero, il ‘Pupone’ avrebbe festeggiato il suo compleanno in un ristorante fuori Roma. La nuova coppia non avrebbe esitato a scambiarsi un bacio davanti a tutti, a dimostrazione che ormai la loro storia è finalmente ufficiale.

Sulla vicenda in questi mesi sono intervenuti parecchi volti noti a dire la loro ed è successo anche a La vita in diretta. Due giorni fa, tra gli ospiti di Alberto Matano c’era anche la giornalista sportiva Paola Ferrari, che ha raccontato per la prima volta la sua versione sui motivi della crisi definitiva tra gli ex coniugi.

Totti e Ilary Blasi, interviene Paola Ferrari: la verità secondo la giornalista

Che all’origine dell’allontanamento tra Francesco Totti e sua moglie ci sia il calcio, era stato lo stesso ex giocatore a spiegarlo ai microfoni del Corriere. “Lasciai anche la Roma, dove avevo cominciato a lavorare come dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica”. In quel momento di fragilità, non avrebbe però trovato l’appoggio di Ilary: “Lei non ha capito l’importanza di questo dolore”.

Ora, Paola Ferrari aggiunge un nuovo tassello alla storia: “Volevo tornare su questa crisi cominciata anni fa”, ha esordito a La vita in diretta. “Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli – ha rivelato la Ferrari – E poi è stata lei che in qualche modo ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché una donna è giusto che tenga al suo lavoro, ma non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per lui”. Qualcuno in studio ha sottolineato che si trattasse solo di “ipotesi”, ma il volto di Domenica Dribbling ha insistito: “No, non sono ipotesi, ci sono dei dati fondati”.

Indipendentemente da quale sia la verità, c’è da chiedersi: quali altri retroscena inaspettati emergeranno ancora?